ChileDay: biministro Mas llama a los empresarios españoles a ser “protagonistas” de la próxima modernización de Chile

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, encabezó la presentación de Chile en una nueva versión del ChileDay realizada en Madrid, donde llamó a los empresarios españoles a involucrarse en lo que describió como una nueva etapa de modernización del país.

“Ustedes ayudaron a construir una etapa extraordinaria de modernización de Chile hace algunas décadas. Queremos también que estén muy presentes y que sean protagonistas de la próxima. Vengan a Chile, inviertan, asóciense, recorran nuestras regiones”, dijo al cierre de su discurso ante autoridades, inversionistas, empresarios y representantes del sector financiero.

Según el comunicado del ministerio, el secretario de Estado expuso las razones por las que, a su juicio, el país vuelve a ser una plataforma competitiva para la inversión extranjera, y sostuvo que Chile atraviesa una transformación más profunda de la que se percibe en el día a día. “Chile está de vuelta, no venimos solamente a mostrar un país atractivo, venimos a mostrar un país que decidió volver a crecer, decidió volver a invertir, permitiendo generar empleo y transformarles la vida a los chilenos”, señaló.

En su exposición, el biministro afirmó que la inversión ya muestra señales de recuperación. De acuerdo con las cifras que presentó, para el período 2026-2029 se proyecta una inversión de US$ 95.149 millones, de los cuales el 74% corresponde a capital extranjero.

A ello sumó el desempeño del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) durante los primeros seis meses de esta administración y la aceleración en la resolución de proyectos por parte del Comité de Ministros.

Mas apuntó también a la estabilidad de las reglas como principal demanda de los inversionistas. “El inversionista no necesita que el Estado le garantice el éxito. Necesita que no se cambien las reglas a la mitad del juego”, afirmó, y agregó que el mandato del Presidente José Antonio Kast es contar con un Estado facilitador. En la misma línea, el ministerio destacó los avances que, según su balance, el gobierno ha impulsado en materia tributaria, simplificación regulatoria y promoción de la inversión extranjera.

En el plano sectorial, la autoridad se refirió a las ventajas competitivas que ve en minería, turismo, energía, infraestructura y logística, vivienda, industria alimenticia y economía digital. En minería, donde Chile concentra el 18% de las reservas mundiales de cobre y el 23% de la producción global, destacó una cartera de inversión de US$ 105.000 millones para la próxima década y un gasto anual de US$ 20.000 millones de las compañías en servicios, maquinaria y tecnologías, junto con la apertura de la exploración y el desarrollo de proveedores.