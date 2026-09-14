Contraloría informa retrasos en atención médica en recintos de urgencia de la RM: paciente en riesgo vital esperó más de 73 horas

La Contraloría General de la República (CGR) reveló este lunes el nivel de retraso en la atención hospitalaria que tuvieron pacientes de diversos hospitales en la Región Metropolitana.

Y es que el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24 estuvo centrado en la oportunidad de primera atención médica de los diversos servicios de urgencia de hospitales en la capital entre enero de 2024 y mayo de 2025.

De aquel cruce de información la institución fiscalizadora determinó que un total de 143 mil pacientes de la categorías de mayor gravedad (riesgo vital y alto riesgo) no recibieron atención dentro de los plazos definidos para su condición clínica.

En particular, los pacientes en riesgo vital deben ser atendidos inmediatamente, mientras que aquellos en alto riesgo puedan esperar un máximo de 30 minutos.

Entre los casos de personas en riesgo vital, destaca un paciente que llegó a esperar un total de 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención en el Complejo Hospitalario San José .

27,7% de los pacientes recibió atención fuera del tiempo estándar

Durante el período del estudio, se registró la atención de un total de 2.289.209 pacientes en los recintos de urgencia de la región Metropolitana.

De ese total, Contraloría registró que un 27,7% de ese universo recibieron su primera atención médica en un tiempo superior al estándar de oportunidad: un total de 634.587 pacientes .

Sobre los recintos con mayor cantidad de pacientes atendidos fuera del estándar, el informe identificó a los siguientes recintos:

Hospital Sótero del Río: 83.009 casos

Hospital Félix Bulnes Cerda: 76.575 casos

Hospital El Carmen: 74.675 casos

Hospital Barros Lucos Trudeau: 73.517 casos

Frente a esta situación, la Contraloría llamó a que los recintos de salud “adopten medidas destinadas a mejorar la gestión y asignación de los recursos disponibles en su Unidad de Emergencia Hospitalaria, considerando la demanda de atenciones, la categorización clínica de los pacientes, los estándares de oportunidad definidos para cada categoría de priorización y la disponibilidad de personal asistencial; de manera de asegurar una atención oportuna de los pacientes, especialmente respecto de aquellos clasificados en las categorías de mayor riesgo”.

Además de verificar los tiempos informados, la Contraloría señaló que en los casos de mayor gravedad y en que se confirme la demora se deberá instruir un sumario disciplinario.