El debate está abierto. La determinación de Erick Pulgar de marginarse de los próximos partidos de la Selección pone al fútbol chileno a debatir. “Ante las distintas versiones que han circulado durante estos días respecto a mi situación con la Selección Chilena, quiero aclarar algo de manera muy simple: con Nicolás Córdova está todo bien, vino a verme hace unas semanas y lo recibí muy bien. Existe respeto de mi parte hacia él y su trabajo”, planteó el nortino.

“A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí”, prosiguió. “Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, enfatizó.

“Está dolido”: Pablo Milad desclasifica las razones de los portazos de Erick Pulgar a la Roja

Pablo Milad desclasificó las razones del alejamiento de Pulgar con una versión de primera fuente. “Lo hablé con él personalmente. Estaba bastante dolido con los medios, con la gente y la afección familiar que tuvo el hecho de no rendir como él esperaba. También estaba muy sentido con la gente, por el trato hacia él y hacia su familia”, reveló.

“Siempre estuvo con la convicción y con la voluntad de hacer lo mejor posible por la camiseta de Chile. Son decisiones personales y nosotros las respetamos”, afirmó, resignado a la determinación que adoptó el jugador.

Erick Pulgar, en un entrenamiento de la Roja (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El apoyo de Bravo

“Erick es el mejor jugador chileno que tenemos, es el que ha conseguido los mayores logros últimamente. Mi invitación hacia él es que tiene que estar, en este momento tiene que estar. Tiene un bagaje increíble en Brasil; estamos hablando del mejor jugador en su posición en Sudamérica hoy en día”, declara, en su rol de comentarista en ESPN.

El exguardameta sugiere generar las condiciones para que Pulgar se sienta cómodo. “¿Cómo lo convencemos? Blindándolo y ayudándolo. Si Erick tiene un problema a nivel de prensa, blindémoslo, ayudémoslo, para que tenga una sensación positiva y no una sensación negativa", expresa.

Bravo apuntó, también al efecto que puede significar la presencia del nortino en la Roja. “Cuando tienes un jugador de esta envergadura, te potencias, pero no tenerlo hoy en día para mí es un desperdicio gigantesco”, enfatiza.