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    Minsal pide renuncia a seremi de Salud de La Araucanía debido a declaraciones post tragedia en Pitrufquén

    Según detallaron desde el Minsal, las declaraciones emitidas por la autoridad regional “no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El Ministerio de Salud informó esta jornada mediante un comunicado que ha solicitado la renuncia de José Bravo Burgos, secretario regional ministerial (seremi) de Salud de La Araucanía, debido a las declaraciones que emitió sobre el trágico incendio que afectó a un hogar de adultos mayores en la comuna de Pitrufquén que dejó a 16 personas fallecidas y otras diez evacuadas.

    En un punto de prensa a medios, la ahora exautoridad para referirse a la fiscalización y posibles cierres de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), hizo una comparación en donde indicó: “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes donde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”.

    Según indicaron en el comunicado desde el Minsal, las autoridades de gobierno, y especialmente quienes ejercen responsabilidades en el ámbito de la salud, “deben desempeñar sus funciones con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, particularmente frente a situaciones que requieren el máximo respeto hacia las personas y sus familias”.

    Es ese sentido, sostienen en el escrito, las declaracioes emitidas por Bravo en el contexto de la dolorosa tragedia ocurrida en Pitrufquén, “no estuvieron a la altura de esos estándares ni de la especial sensibilidad que este momento exige hacia las familias afectadas y la comunidad”.

    “El Ministerio de Salud reitera su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas mayores, así como con el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de las acciones que permitan resguardar su seguridad y bienestar”, concluyeron.

    En cuanto a quién ocupará el cargo de seremi de Salud de La Araucanía, el ministerio indicó que esto será informado oportunamente.

    Con la salida de Bravo, la cifra de seremis que han dejado su cargo en estos seis meses de gobierno del Presidente José Antonio Kast ascienden a 37.

    Más sobre:NacionalPitrufquénLa AraucaníaSeremi de SaludMinisterio de SaludMinsal

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