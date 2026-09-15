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    Del dirigente español Pablo Iglesias a la plataforma Mubi: las reacciones a la muerte de Patricio Guzmán

    Diversas personalidades del cine global y del país, además de figuras pertenecientes a otros ámbitos, homenajearon al realizador, quien murió a los 85 años en París.

    Por 
    Equipo de Culto
    Del dirigente español Pablo Iglesias a la plataforma Mubi: las reacciones a la muerte de Patricio Guzmán

    Patricio Guzmán fue un realizador de resonancia global. Nacido en Chile, tras el Golpe de Estado sufrió el exilio en el extranjero, consagrando su carrera a retratar la meoria y el pasado reciente del país.

    Entre sus obras figuran La batalla de Chile, Nostalgia de la Luz, El caso Pinochet, El botón de Nácar y La cordillera de los sueños: todos filmes que disfrutaron de amplios aplausos tanto en Chile como en el mundo, recibiendo premios y buenas críticas.

    Por lo mismo, su fallecimiento, este martes 15 a los 85 años en París, ha empujado la voz de muchos nombres involucrados en el cine y el documental. Incluso otros que se escapan a esa esfera.

    Miguel Littín (El chacal de Nahueltoro, Isla Dawson), otro de los directores más influyentes de la pantalla nacional, despidió a su colega con emotivas palabras en la web.

    “Sus películas plenas de poesía y verdades históricas son parte de la historia de un país al cual se convirtió en su propia piel y sus ojos de cineasta comprometido con el Chile de Allende que es decir el Chile de las esperanzas utópicas, que sin embargo se mantienen vivas en los sentimientos más profundos de la patria. Patricio fundó un país que vive y lucha y busca en memoria su verdad y su verdadera identidad”, escribió Littín en su cuenta de X.

    Desde las cuentas estadounidenses de la plataforma de cine de autor Mubi, una de las más relevantes del planeta, también despidieron al autor chileno: “El legendario documentalista chileno Patricio Guzmán ha fallecido”, se lee en una publicación que aplaude su legado y con razón: en el servicio de streaming está disponible desde la semana pasada La batalla de Chile, una de sus obras cúlmines.

    El dirigente español Pablo Iglesias, exdiputado, exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo de España, se sumó a los homenajes publicando su propia entrevista con el director de hace un par de años, cuando conversaron de cine y política.

    “Murió Patricio Guzmán, uno de los maestros del cine político. La batalla de Chile sobre la experiencia de la Unidad Popular, es una obra maestra que pude trabajar muchas veces con mis estudiantes. Fue un honor poder entrevistarle”, señaló.

    El afamado Film at Lincoln Center (FLC) de Nueva York, entidad que vela por la difusión del cine desde 1969, subió su propio comunicado para tributar el chileno. “Descansa en paz, Patricio Guzmán (1941-2026)”, escribieron en una publicación que recuerda una entrevista de 2023.

    El Festival Internacional de Cine de San Sebastián escribió: “Nos produce gran tristeza el fallecimiento del cineasta chileno Patricio Guzmán, referente del cine documental latinoamericano. Querido amigo del festival, Patricio nos visitó en 2010 con Nostalgia de la luz y en 2019 para inaugurar la sección Horizontes Latinos con La cordillera de los sueños .Todo nuestro cariño a sus familiares y amigos”.

    Más sobre:Cine cultoCinePatricio GuzmánLa Batalla de ChilePablo IglesiasMubiUniversidad de Chile

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