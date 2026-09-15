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    Incursión de drones y sospechas de sabotaje a trenes: una jornada convulsa en distintos países de Europa

    En el último de los incidentes, en Países Bajos los servicios ferroviarios se vieron interrumpidos debido a que se encontraron materiales colocados deliberadamente en las vías en varios puntos.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Un agente de policía polaco cerca de un fragmento de dron tras el derribo de dispositivos rusos al entrar en el espacio aéreo polaco en Czesniki, el 10 de septiembre de 2025. Foto: Archivo

    Una serie de incidentes se ha registrado en distintos países europeos en las últimas 24 horas, los que van desde la incursión de drones hasta la sospecha de actos de sabotaje.

    Los servicios ferroviarios en varias partes de Países Bajos se vieron interrumpidos, y ProRail, la empresa que mantiene la infraestructura ferroviaria del país, afirmó que posiblemente se trate de un acto de sabotaje.

    La compañía ferroviaria nacional NS informó que los servicios de trenes en los alrededores de las ciudades centrales de Zwolle, Deventer y Amersfoort se vieron afectados desde la hora punta de la mañana.

    En un comunicado, ProRail afirmó que “se han encontrado materiales colocados deliberadamente en las vías en varios puntos. Esto está provocando fallos en los circuitos de las vías. Todo apunta a que se trata de un acto de sabotaje”.

    Según la empresa, los objetos provocaron fallas en toda la red, afectando a varios pasos a nivel, lo que interrumpió el tráfico rodado.

    Los trabajadores de ProRail estaban retirando los objetos y trabajando para restablecer las condiciones de seguridad, añadió.

    Aunque la propia empresa no especificó cuáles eran los “materiales”, un portavoz de ProRail declaró al diario De Volkskrant que “se habían encontrado tuberías conectadas a la línea” en varios puntos.

    Se desconocía si el incidente tuvo relación con el llamado Prinsjesdag, el día en que el gobierno holandés presenta su presupuesto anual al Parlamento, donde el monarca reinante pronuncia un discurso.

    Ese día, miles de personas acuden a La Haya para ver a la familia real recorrer la ciudad en carruajes tirados por caballos.

    En Alemania, en tanto, un dron no identificado se estrelló aproximadamente a un kilómetro de una base aérea militar en Wunstorf, Baja Sajonia.

    La Bundeswehr (Defensa Federal) confirmó la información publicada por el diario Bild, y se puso en marcha un importante operativo policial para intentar encontrar los restos. Hasta ahora se desconocía si fue derribado, neutralizado mediante guerra electrónica o si simplemente se estrelló por sí solo.

    La base aérea de Wunstorf es un centro logístico clave, especialmente para los aviones A400M alemanes.

    Este incidente ocurre a poco más de un mes de un ataque con drones perpetrado en agosto contra el aeropuerto de Leipzig-Halle. Según dos altos funcionarios de seguridad alemanes y documentos confidenciales a los que tuvo acceso el diario Die Welt, las autoridades de seguridad germanas identificaron con un alto grado de probabilidad a un ciudadano bielorruso y a un nacional ruso vinculado a los servicios de inteligencia militar.

    Un investigador policial trabaja en la pista tras el hallazgo de un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle, Alemania, el 5 de agosto de 2026. Foto: Archivo

    Lo anterior se suma a lo ocurrido en Lituania, en la madrugada del martes, cuando un dron que entró en el espacio aéreo de ese país báltico y fue derribado por cazas de la OTAN entre las ciudades de Vilna y Kaunas.

    El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania (NKVC) afirmó que lo más probable es que el dron procediera de la vecina Bielorrusia, aliada de Rusia en su guerra contra Ucrania, y que volaba hacia el oeste cuando fue derribado por un avión italiano.

    El presidente lituano, Gitanas Nauseda, agradeció a la alianza militar su “rápida respuesta”. “Ante la intensificación de la agresión rusa contra Ucrania, esta preparación es vital para nuestra región”, escribió en las redes sociales. “Junto con nuestros aliados de la OTAN, Lituania defenderá su espacio aéreo”.

    El ministro de Asuntos Exteriores lituano, Kestutis Budrys, afirmó que la respuesta de la Alianza Atlántica transmitía “un mensaje claro de que la OTAN se mantiene vigilante, comprometida y preparada”.

    Los aviones de combate de la misión de Defensa Aérea Báltica de la OTAN patrullan los cielos de Letonia, Lituania y Estonia desde que los países bálticos se unieron a la alianza en 2004. Los aviones de la misión derribaron drones ucranianos extraviados sobre Estonia en mayo, y sobre Letonia en junio y agosto.

    El Ejército lituano afirmó que el incidente del martes marcó la primera vez que un dron fue derribado en su espacio aéreo.

    Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca anunció el martes que el embajador ruso fue convocado después de que una fragata rusa supuestamente disparara bengalas contra un helicóptero militar danés.

    “Esto es completamente inaceptable. Por lo tanto, se ha convocado al embajador de Rusia para hablar sobre el incidente”, declaró Lars Lokke Rasmussen en la plataforma de redes sociales X.

    Ataque a un tren en Ucrania.

    A última hora del lunes, un helicóptero Fennec de la Fuerza Aérea danesa fue atacado con bengalas “en relación con la cobertura fotográfica rutinaria de una fragata rusa, que se encontraba en aguas internacionales frente a Gedser”, una ciudad costera en la isla de Falster, según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

    Una fragata rusa disparó dos bengalas contra el helicóptero, una de las cuales pasó “a corta distancia del mismo”, añadió.

    El X, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, criticó el incidente. “Acción temeraria de Rusia contra el Ejército danés durante un sobrevuelo rutinario ayer. Las acciones rusas buscan intimidar y dividir. No lo lograrán. No cejaremos en nuestro empeño”.

    El domingo, un dron impactó un tren de pasajeros que viajaba entre Kiev y Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera con Polonia, en medio de la última oleada de ataques masivos rusos contra Ucrania. En un incidente aparte, un camión también fue alcanzado en Ucrania, a unos 800 metros de un paso fronterizo con Polonia.

    “Este es el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y la OTAN”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha. “Los bárbaros rusos están en sus puertas, queridos socios”.

    Y en Polonia, el Ejército retiró del mar lo que parecía ser un dron ruso en la costa báltica del norte del país, según informó el lunes el ministro de Defensa, citado por Reuters.

    “Los militares han localizado y recuperado un dron del mar Báltico cerca de la playa de Rusinowo, cerca de Jaroslawiec”, escribió en X Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, quien también es viceprimer ministro de Polonia.

    Más sobre:EuropasabotajedronesPaíses BajosAlemaniaDinamarcaLituaniaRusiaUcraniaMundo

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