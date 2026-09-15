La discusión por la ley SADP está en su punto más álgido. La revelación del memorándum que la ANFP acercó al Mindep, en el que manifiestan sus aprensiones a la promulgación del cuerpo legal, ante eventuales incompatibilidades eleva considerablemente la temperatura.

Los gremios que forman parte de la actividad, vale decir el Sifup y la ANJUFF por los jugadores, y el Sindicato de Árbitros, por los encargados de aplicar el reglamento, emitieron una declaración conjunta en que rechazan la postura de la entidad que preside Pablo Milad. El ministro Francisco Riveros también intervino en la discusión.

Los gremios se rebelan contra Milad por interpretación de la ley SADP: “Preocupa que sigan defendiendo actual status quo”

“El Sifup, ANJUF y el Sindicato de Árbitros Profesionales de Chile manifestamos nuestra preocupación por el documento enviado por la ANFP al Ministerio del Deporte, el cual presenta una interpretación errónea y alarmista del proceso de modernización institucional que vive el fútbol chileno”, sostienen las organizaciones firmantes.

“Creemos que el debate sobre el futuro de nuestra actividad debe estar basado en argumentos, evidencia y experiencia comparada, no en escenarios de temor que dificulten una discusión seria sobre los cambios que el fútbol necesita”, establecen.

En el mismo sentido, abogan por la presencia de los actores que representan en la discusión. “La participación de las y los futbolistas y árbitros en los espacios de gobernanza no amenaza la autonomía del fútbol. Por el contrario, contribuye a fortalecer la transparencia, la representación y la legitimidad de las decisiones que marcarán el futuro de nuestra actividad”, sostienen.

La postura

“El fútbol chileno necesita una discusión responsable, fundada en argumentos y no en el miedo. La modernización de su gobernanza no pone en riesgo su autonomía. Por el contrario, la fortalece mediante la participación de nuevos actores mayores controles y estructuras institucionales más sólidas”, apuntan las entidades.

“También resulta preocupante que algunos dirigentes de la ANFP continúen defendiendo el actual status quo y resistiendo cambios destinados precisamente a superar la grave crisis de credibilidad, resultados y desarrollo que afecta a nuestra actividad”, amplia.

Y concluye: “La discusión debe centrarse en el futuro del fútbol chileno y no en la conservación de aspiraciones personales de poder dentro de su actual estructura”.

El ministro habla

Mientras, el ministro Francisco Riveros también aborda la materia. “Fue una reunión registrada en Transparencia, como debe ser. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con distintos actores que se ven tocados por lo que es la modificación de la Ley 20.019 y su ampliación a otros deportes más allá del fútbol, y en virtud de esas reuniones nos reunimos con la ANFP”, expresó, respecto del cónclave.

“Estamos avanzando en el reglamento, estamos trabajando firme en eso. Pero acá hay ciertos, y acá me voy a poner a hablar como abogado, perdón, bienes jurídicos protegidos que son el corazón del proyecto, como lo son para el fútbol la prohibición de multipropiedad, para los otros deportes la limitación, y la transparencia respecto de quiénes son los controladores finales de las organizaciones deportivas profesionales”, estableció. “Esos temas no se van a tocar; están en el corazón del proyecto”, dijo.

“Hay otros temas que sí generan de todo tipo de actores ciertos comentarios, que son los que estamos recogiendo para ver qué va a tener la versión final de los reglamentos y la distinta normativa que va a regir esta materia”, precisó.

“Más que hablar de consenso o no, yo ya dije cuáles son puntos que son del corazón del proyecto. Hemos recogido opiniones de varios organismos, varios expertos, y estamos viendo cuáles se van a implementar y de qué manera. Pero les repito: acá hay temas que van en el corazón del proyecto y esos temas siguen firmes”, concluyó.