SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los gremios se rebelan contra Milad por interpretación de la ley SADP: “Preocupa que sigan defendiendo actual status quo”

    El Sifup, la ANJUFF y el Sindicato de Árbitros emiten una declaración conjunta en la que contestan las aprensiones que Quilín hizo llegar al Mindep a través de un memorándum. El ministro Francisco Riveros también aborda la controversia.

    Por 
    Christian González
     
    Carlos González Lucay
    Luis Marín, presidente del Sifup (Foto: Photosport) JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

    La discusión por la ley SADP está en su punto más álgido. La revelación del memorándum que la ANFP acercó al Mindep, en el que manifiestan sus aprensiones a la promulgación del cuerpo legal, ante eventuales incompatibilidades eleva considerablemente la temperatura.

    Los gremios que forman parte de la actividad, vale decir el Sifup y la ANJUFF por los jugadores, y el Sindicato de Árbitros, por los encargados de aplicar el reglamento, emitieron una declaración conjunta en que rechazan la postura de la entidad que preside Pablo Milad. El ministro Francisco Riveros también intervino en la discusión.

    Los gremios se rebelan contra Milad por interpretación de la ley SADP: “Preocupa que sigan defendiendo actual status quo”

    “El Sifup, ANJUF y el Sindicato de Árbitros Profesionales de Chile manifestamos nuestra preocupación por el documento enviado por la ANFP al Ministerio del Deporte, el cual presenta una interpretación errónea y alarmista del proceso de modernización institucional que vive el fútbol chileno”, sostienen las organizaciones firmantes.

    “Creemos que el debate sobre el futuro de nuestra actividad debe estar basado en argumentos, evidencia y experiencia comparada, no en escenarios de temor que dificulten una discusión seria sobre los cambios que el fútbol necesita”, establecen.

    En el mismo sentido, abogan por la presencia de los actores que representan en la discusión. “La participación de las y los futbolistas y árbitros en los espacios de gobernanza no amenaza la autonomía del fútbol. Por el contrario, contribuye a fortalecer la transparencia, la representación y la legitimidad de las decisiones que marcarán el futuro de nuestra actividad”, sostienen.

    La postura

    “El fútbol chileno necesita una discusión responsable, fundada en argumentos y no en el miedo. La modernización de su gobernanza no pone en riesgo su autonomía. Por el contrario, la fortalece mediante la participación de nuevos actores mayores controles y estructuras institucionales más sólidas”, apuntan las entidades.

    “También resulta preocupante que algunos dirigentes de la ANFP continúen defendiendo el actual status quo y resistiendo cambios destinados precisamente a superar la grave crisis de credibilidad, resultados y desarrollo que afecta a nuestra actividad”, amplia.

    Y concluye: “La discusión debe centrarse en el futuro del fútbol chileno y no en la conservación de aspiraciones personales de poder dentro de su actual estructura”.

    El ministro habla

    Mientras, el ministro Francisco Riveros también aborda la materia. “Fue una reunión registrada en Transparencia, como debe ser. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con distintos actores que se ven tocados por lo que es la modificación de la Ley 20.019 y su ampliación a otros deportes más allá del fútbol, y en virtud de esas reuniones nos reunimos con la ANFP”, expresó, respecto del cónclave.

    “Estamos avanzando en el reglamento, estamos trabajando firme en eso. Pero acá hay ciertos, y acá me voy a poner a hablar como abogado, perdón, bienes jurídicos protegidos que son el corazón del proyecto, como lo son para el fútbol la prohibición de multipropiedad, para los otros deportes la limitación, y la transparencia respecto de quiénes son los controladores finales de las organizaciones deportivas profesionales”, estableció. “Esos temas no se van a tocar; están en el corazón del proyecto”, dijo.

    “Hay otros temas que sí generan de todo tipo de actores ciertos comentarios, que son los que estamos recogiendo para ver qué va a tener la versión final de los reglamentos y la distinta normativa que va a regir esta materia”, precisó.

    “Más que hablar de consenso o no, yo ya dije cuáles son puntos que son del corazón del proyecto. Hemos recogido opiniones de varios organismos, varios expertos, y estamos viendo cuáles se van a implementar y de qué manera. Pero les repito: acá hay temas que van en el corazón del proyecto y esos temas siguen firmes”, concluyó.

    Más sobre:ANFPSifupANJUFFSindicato de ÁrbitrosLey SADPPablo MiladFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salvoconducto para la salida de venezolanos de Chile con documentos vencidos podría ser homologado entre hoy y mañana

    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes

    El portazo al Club de Huasos de Peñalolén en recurso para revertir cierre de medialuna decretado por alcalde Concha

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    Trump acusa a Brasil de “fallar” en el combate contra grupos criminales PCC y Comando Vermelho y exige “medidas enérgicas”

    El primer pie de cueca de Kast: el debut presidencial en las fondas y las parejas que acompañarán el baile

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    2.
    En vivo: La Roja Sub 20 golea a Panamá en su debut en los Juegos Odesur

    En vivo: La Roja Sub 20 golea a Panamá en su debut en los Juegos Odesur

    3.
    Rafael Jódar no puede terminar su entrenamiento por vómitos a solo días de la serie de Copa Davis ante Chile

    Rafael Jódar no puede terminar su entrenamiento por vómitos a solo días de la serie de Copa Davis ante Chile

    4.
    Alejandro Tabilo se motiva para enfrentar a España en la Copa Davis: “Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea”

    Alejandro Tabilo se motiva para enfrentar a España en la Copa Davis: “Estamos muy ilusionados; hay que ganar como sea”

    5.
    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    6.
    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Arrau por velorio simbólico en Quilicura: “No es un funeral de alto riesgo (...) son situaciones inesperadas”
    Chile

    Arrau por velorio simbólico en Quilicura: “No es un funeral de alto riesgo (...) son situaciones inesperadas”

    Salvoconducto para la salida de venezolanos de Chile con documentos vencidos podría ser homologado entre hoy y mañana

    Más de 2.300 choques a postes se registran en ocho meses: la Región Metropolitana concentra los accidentes

    Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro
    Negocios

    Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro

    Fed desafía a Trump y aplica primera alza en la tasa de interés en más de 3 años

    Presidente de las AFP alerta por potencial riesgo de que la autoridad política defina estrategias de inversión

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos
    El Deportivo

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    En vivo: Barcelona recibe a Racing de Santander por LaLiga

    Andree Buc gana el oro en el triatlón y el Team Chile se sube al primer lugar en esgrima femenino

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”
    Cultura y entretención

    La canción inédita de Víctor Jara que revive gracias a Cuncumén: “Estamos felices de que esté de nuevo presente en el grupo”

    “Que no te pasen IA por cueca”: artistas y SCD reclaman uso de IA en música chilena que suena en supermercados

    Llegan las memorias del hermano de Lady Di: el retrato que ha hecho el cine y la ficción de Diana Spencer

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años
    Mundo

    “Perdimos a un miembro muy querido de nuestra familia”: El doloroso adiós de Obama a Sunny, su perra durante 13 años

    Trump acusa a Brasil de “fallar” en el combate contra grupos criminales PCC y Comando Vermelho y exige “medidas enérgicas”

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo