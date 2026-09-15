FACH conmemora el medio siglo de operación de sus aviones de combate F-5 Tigre y afina ruta de reemplazo

En la histórica Base El Bosque, la Fuerza Aérea de Chile (FACH) realizó este martes una actividad para conmemorar los 50 años de operación de los aviones de combate F-5 Tigre.

Las aeronaves, pertenecientes al Grupo de Aviación N°12 de la IVª Brigada Aérea en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, han estado en servicio en la FACH desde que fueron adquiridas en 1976 a Estados Unidos.

Son 18 de esas máquinas las que llegaron durante esa década al país y estarían abandonando la institución entre los años 2030 y 2035.

En la ceremonia se efectuó un homenaje al capitán de bandada Carlos Cajas Palacios, piloto mártir de la institución, y el ex comandante en jefe de la FACH, general (r) Osvaldo Saravia Vilches, realizó un discurso destacando las cinco décadas de servicio a la Patria de estos aviones.

La actividad partió con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Hugo Rodríguez González, realizando una revista a la Unidad de Formación y un F-5 surcó los cielos en representación de todos los hombres y mujeres que, durante 50 años, han sido parte de la historia del Tigre en Chile.

“Debería pasar a retiro”

Tras la ceremonia, el director de Planificación y Doctrina de la Fuerza Aérea de Chile, general de brigada aérea Milton Zablah Ruz explicó que la emblemática aeronave “en un próximo periodo debería pasar a retiro”.

En ese sentido, el general explicó que “hay una planificación efectuada para sacarlo de la Fuerza Aérea en el futuro mediano”.

“Es tremendamente necesario recobrar la capacidad que el F-5 va a dejar y es necesario mantener la capacidad de disuasión, que es lo que se ha dicho insistentemente hoy día en la ceremonia”, enfatizó.

En cuanto a la forma de sustituir estas máquinas, el general Zablah precisó que en tareas de esta envergadura, lo que se busca es “reemplazar la capacidad, no necesariamente reemplazar el avión”.

“Por lo tanto, el proyecto busca evaluar todas las alternativas que hay en el mercado, ya sea de modernización, reemplazo, o de la plataforma o de complementación. Pero el proyecto es recuperar la capacidad, no necesariamente el avión”, indicó.

En esa línea, el general Zablah puntualizó que el tipo de avión que se está considerando es una línea de quinta generación, que es la generación inmediatamente superior a la del F-16 que actualmente opera en la institución.

“No necesariamente se evalúa un avión en particular. Sí se evalúa un avión de quinta generación,

Respecto al F-35, como opción, el uniformado destacó las virtudes de esa aeronave.

“Se ha dicho ampliamente, el F-35 es una aeronave que básicamente lo diferencia porque su sistema de radar, de visión electromagnético, le permite superioridad en todo el espectro. Es capaz de mantener una conciencia situacional del entorno de combate, muy elevado. Es un computador que básicamente tiene alas, se conecta con todos los estamentos que participan de la multidimensionalidad que tiene la guerra, y es capaz de abastecer información y colectar información de inteligencia al mismo tiempo en el campo de batalla. Por lo tanto, es un administrador de información tremendo, y todas las aeronaves de quinta generación tienen esa capacidad”, expuso.