Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento. Foto: Diego Martin/Aton Chile

Durante la segunda mitad de septiembre, las lluvias volverían a ganar terreno en distintas zonas de Chile , luego de un período marcado por el predominio de las altas presiones.

Un modelo meteorológico anticipa precipitaciones por sobre el promedio en sectores del centro, sur y norte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF), analizado por la meteoróloga de Meteored Viviana Urbina, se esperan precipitaciones superiores a lo habitual en varios puntos del territorio durante los últimos días del mes.

“Durante la segunda mitad de septiembre se volverá a abrir la llave de las lluvias” , señala Urbina.

Esto se produciría debido a que las altas presiones migrarán hacia el mar austral, permitiendo que los sistemas frontales vuelvan a avanzar sobre el continente.

Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

¿Dónde lloverá más?

Según el modelo, las anomalías de precipitación podrían superar los 50 milímetros por sobre el promedio entre el sur de la Región de Coquimbo y el el norte de la Región de Aysén .

Estas condiciones también podrían extenderse por sectores cordilleranos hasta la Región de Atacama.

El escenario se volvería más evidente después del fin de semana de Fiestas Patrias, cuando “las lluvias se extenderían con más importancia sobre el Norte Chico, el Centro y el Sur de Chile”, explica la meteoróloga.

El regreso de las precipitaciones ocurriría, además, en un contexto de temperaturas relativamente altas.

Por ello, Urbina advierte que “no se descartan eventos de precipitación acompañados por tormentas eléctricas durante la quincena” .

¿Qué pasará durante Fiestas Patrias?

Pese a que existe una probabilidad de lluvias durante esa semana, las temperaturas se mantendrían elevadas en gran parte de la zona central .

En el norte, incluso, las temperaturas podrían superar en más de 4 °C el promedio semanal.

La situación cambiaría hacia los últimos días de septiembre, cuando el avance de aire frío desde la zona polar favorecería la formación de frentes.

En paralelo, la Patagonia austral tendría precipitaciones por debajo del promedio, una señal de la presencia de altas presiones que podrían desviar los sistemas frontales hacia el centro y sur del país.