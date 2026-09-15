Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup. Foto referencial de redes sociales @ipswichtown

Este martes Ipswich Town recibe la visita del Arsenal, en el marco de la tercera ronda de la Carabao Cup de Inglaterra.

El equipo de Marcelino Núñez afronta el desafío contra el conjunto que actualmente lidera la Premier League.

Cuándo juega Ipswich Town vs. Arsenal

El partido de Ipswich Town contra Arsenal es este martes 15 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Portman Road de Inglaterra.

Dónde ver a Ipswich Town vs. Arsenal

El partido de Ipswich Town contra Arsenal se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.