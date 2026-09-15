Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

La sociedad del periódico gratuito internacional más grande de América Latina, Publimetro S.A, acaba de solicitar su quiebra en tribunales.

La empresa presente en países como Chile, Colombia y México, cuenta en nuetro país con aproximadamente 25 años de circulación, “convirtiéndose en uno de los periódicos más populares y reconocidos, al ser repartido de manera masiva en las estaciones del Metro de Santiago”, consignó la presentación oficial.

Según el escrito presentado en el 15° Juzgado Civil de Santiago este lunes 14 de septiembre, la sociedad mantiene una deuda total de aproximadamente $13.975.431.923.

De acuerdo al texto, patrocinado por el abogado Ramón Jara, socio del estudio JDF, cuatro factores llevaron a la sociedad a declarar su quiebra.

“La compañía no cuenta con activos que permitan solventar su funcionamiento, toda vez que sólo cuenta con bienes muebles consistentes en los computadores y mobiliario de escritorio que utilizan sus trabajadores”, sostuvo.

Por otro lado, la firma mantiene deudas por remuneraciones y obligaciones previsionales de trabajadores actuales y pasados. Actualmente Publimetro cuenta con 71 trabajadores, a los que se les adeuda por concepto de remuneraciones la suma aproximada de $450.196.978. y por concepto de deuda provisional la suma aproximada de $873.725.839.

Asimismo, tiene deudas con proveedores tales como bancos, compañías de seguros, empresas de servicios básicos, courier, autopistas, servicios profesionales, y otros proveedores comerciales, todo avaluado en aproximadamente $559.748.425.

La empresa además adeuda a otras empresas relacionadas diversos préstamos efectuados a lo largo de los años.

De acuerdo a lo anterior, entonces, según el balance general la cifra total de pasivos asciende a casi $14.000 millones, exactamente $13.975.431.923.

Asimismo, mantiene compromisos comerciales con proveedores por cerca de $396,5 millones, además de millonarias deudas de carácter laboral y previsional que agrupan remuneraciones pendientes por más de $414 millones, finiquitos por pagar que superan los $88 millones y obligaciones impagas con administradoras de fondos de pensiones, isapres y seguros de cesantía que totalizan cientos de millones adicionales, a lo que se suman pasivos con empresas relacionadas y otros acreedores que completan la abultada cifra.