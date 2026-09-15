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    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Publimetro S.A. solicitó este lunes su liquidación voluntaria ante a la justicia civil, tras acumular una deuda total de aproximadamente $13.975 millones, que considera pasivos laborales, previsionales y comerciales.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La sociedad del periódico gratuito internacional más grande de América Latina, Publimetro S.A, acaba de solicitar su quiebra en tribunales.

    La empresa presente en países como Chile, Colombia y México, cuenta en nuetro país con aproximadamente 25 años de circulación, “convirtiéndose en uno de los periódicos más populares y reconocidos, al ser repartido de manera masiva en las estaciones del Metro de Santiago”, consignó la presentación oficial.

    Según el escrito presentado en el 15° Juzgado Civil de Santiago este lunes 14 de septiembre, la sociedad mantiene una deuda total de aproximadamente $13.975.431.923.

    De acuerdo al texto, patrocinado por el abogado Ramón Jara, socio del estudio JDF, cuatro factores llevaron a la sociedad a declarar su quiebra.

    “La compañía no cuenta con activos que permitan solventar su funcionamiento, toda vez que sólo cuenta con bienes muebles consistentes en los computadores y mobiliario de escritorio que utilizan sus trabajadores”, sostuvo.

    Por otro lado, la firma mantiene deudas por remuneraciones y obligaciones previsionales de trabajadores actuales y pasados. Actualmente Publimetro cuenta con 71 trabajadores, a los que se les adeuda por concepto de remuneraciones la suma aproximada de $450.196.978. y por concepto de deuda provisional la suma aproximada de $873.725.839.

    Asimismo, tiene deudas con proveedores tales como bancos, compañías de seguros, empresas de servicios básicos, courier, autopistas, servicios profesionales, y otros proveedores comerciales, todo avaluado en aproximadamente $559.748.425.

    La empresa además adeuda a otras empresas relacionadas diversos préstamos efectuados a lo largo de los años.

    De acuerdo a lo anterior, entonces, según el balance general la cifra total de pasivos asciende a casi $14.000 millones, exactamente $13.975.431.923.

    Asimismo, mantiene compromisos comerciales con proveedores por cerca de $396,5 millones, además de millonarias deudas de carácter laboral y previsional que agrupan remuneraciones pendientes por más de $414 millones, finiquitos por pagar que superan los $88 millones y obligaciones impagas con administradoras de fondos de pensiones, isapres y seguros de cesantía que totalizan cientos de millones adicionales, a lo que se suman pasivos con empresas relacionadas y otros acreedores que completan la abultada cifra.

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