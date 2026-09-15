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    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Transporte Informa señaló que el tránsito vehicular se mantiene suspendido por calle San Diego hacia el norte desde calle Victoria.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Pasadas las 11.00 horas de este martes, se reportó un incendio estructural en el centro de Santiago.

    El siniestro afectó un local comercial de imprenta y una bodega de insumos de seguridad, ubicados en la intersección de las calles San Diego con Santiago.

    El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, precisó que “la bodega de insumos de seguridad tenía fardos de ropa, lo que tiene un efecto bien retardado para poder apagar el fuego”. Las llamas además alcanzaron el techo de la imprenta.

    En ese escenario, el comandante señaló que, si bien el incendio está contenido -es decir, no se está propagando-, aún está en fase de extinción.

    “Por lo tanto, va a seguir saliendo humo y fuego en algunos sectores, pero eso está contenido en este minuto, no habría más peligro de propagación a otras propiedades aledañas”, sostuvo.

    Hasta el lugar llegaron 22 carros de Bomberos de 15 compañías, y cerca de 150 voluntarios se encuentran controlando la emergencia.

    Tanto bomberos como Senapred confirmaron que, de momento, no se han registrado personas lesionadas por este hecho.

    El origen del fuego aún no se ha establecido, puesto que es materia de investigación.

    Transporte Informa señaló que el tránsito vehicular se mantiene suspendido por calle San Diego hacia el norte desde calle Victoria.

    En ese sentido, hicieron un llamado a evitar la ruta y considerar otras alternativas.

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