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    Política

    Diputados opositores ofician a ministro Arrau para retirar la toma de razón de Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    “Podría exceder las atribuciones de la potestad reglamentaria”, argumentaron los legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Los diputados opositores de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, oficiaron al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para que retire la toma de razón de Contraloría del reglamento para la ley de Seguridad Municipal.

    Y es que, según indican los parlamentarios Jaime Araya, Raúl Leiva, Patricio Pinilla, Bernardo Salinas y Tatiana Urrutia, el reglamento -dado a conocer por La Tercera- debería ser revisado y corregido, ya que, “podría exceder las atribuciones de la potestad reglamentaria”.

    De acuerdo a su criterio, el artículo 8 del reglamento “vincularía el incumplimiento del deber de verificar los requisitos para designar al director de seguridad pública o nombrar a los inspectores de seguridad municipal con la eventual cesación del alcalde. Dicha disposición ha sido cuestionada por la posibilidad de incorporar, por via reglamentaria, un nuevo supuesto de remoción”.

    “Al respecto, el artículo 125 de la Constitución Política de la República reserva a las leyes orgánicas constitucionales la determinación de las causales de cesación del cargo de alcalde, reguladas en el artículo 60 de la Ley N.° 18.695. En consecuencia, un reglamento no puede establecer causales nuevas ni ampliar las previstas por el legislador", defienden.

    En ese sentido, explican que “de confirmarse que el texto incurre en ese exceso, la Contraloría podría representarlo por infringir la normativa constitucional y legal. Esperar ese pronunciamiento para corregir y reingresar el reglamento supondría demoras evitables en su tramitación”.

    Por eso, solicitan “que se disponga su retiro, se subsane el eventual vicio y se reingrese el texto corregido a la brevedad”.

    “La implementación integral de la Ley de Seguridad Municipal requiere contar con sus normas reglamentarias, por lo que resulta indispensable evitar nuevos retrasos atribuibles a deficiencias en la elaboración del texto”, cierran los diputados.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauContraloríaSeguridad municipal

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