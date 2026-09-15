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    Mon Laferte estrena su nuevo Tiny Desk en Washington y cargado a sus discos más recientes

    En el inicio del Mes del orgullo latino, la exitosa cantante chilena se presentó en las famosas sesiones de NPR. Con un repertorio en que repasó temas de sus discos Femme Fatale y Vol 2, fue acompañada por una banda que tuvo bronces, piano, guitarras, con arreglos muy similares a las versiones de estudio.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Un nuevo hito suma Mon Laferte a su carrera. La cantante chilena más exitosa del momento acaba de estrenar su participación en las afamadas sesiones Tiny Desk, de NPR.

    Acompañada de un ensamble de bronces, contrabajo, piano, batería (tocada con plumillas), la cantante desplegó un repertorio en que repasó material más reciente, como For your consideration (que cantó con un notable fraseo, de sabor blusero) y Femme Fatale (con su aire a cabaret de los años 40), canción que le da nombre a su celebrado disco de 2025.

    También interpretó Hello Monserrat, del disco Femme Fatale Vol.2, con la cantante tocando un pequeño teclado. Momento en que también se sumó su guitarrista, Sebastián Aracena, con su Les Paul Custom, de la que arranca un gran solo. Luego, Aracena se cuelga la guitarra acústica para tocar No le regales tu corazón, del mismo álbum, en un arreglo delicado, que combinó suaves fraseos en la tesitura alta del piano, el arpegio de guitarra y un solo de saxo de sabor jazzero. Cuando la interpretó, la cantante se vio visiblemente emocionada. “Ok, perdón”, comentó al final. “¿Se me corrió el labial? bueno, no importa?“.

    El cierre llegó con Vida Normal, de Femme Fatale, una canción en que sobre un arreglo de sabor de club, parece hablarse a sí misma. “Al regresar, de ropa me fui a cambiar/Me vi al espejo desnuda y volví a llorar/¿Quién es esa mujer que se parece cada vez más a mi mamá?“, canta. Su final en alto, redondeó la sesión. Quizás faltó algún tema de los clásicos, pero ya hizo algunos en su sesión At Home.

    La viñamarina ya tenía una historia con el formato, pero esta es la primera vez que actúa como artista individual en el famoso estudio en Washington; en 2018 se había presentado junto a Juanes, en una sesión de un despliegue muy acotado donde interpretaron temas como Amárrame y Fotografía.

    Cuatro años después, durante la pandemia, estrenó una sesión At Home, grabada en el pueblo mexicano de Tepoztlán, donde reside. Una sesión muy particular, que contó con músicos de apoyo en vientos y además lucía un avanzado embarazo.

    Más sobre:Mon LaferteTiny DeskNPRSebastián AracenaMúsicaMúsica Culto

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