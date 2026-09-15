Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

Luego de 15 años instalado como el encuentro más relevante de la industria musical chilena, Feria Pulsar anuncia uno de los mayores saltos de su historia, de cara a su edición 2026. El evento que reúne música en vivo, tiendas, stands, charlas, talleres y firmas, esta vez alargará su temporada a cuatro días, en los que se concentrará el foco en cada una de las aristas que han hecho de esta cita —organizada por SCD— algo único en nuestro medio.

De este modo, la Feria propiamente tal tendrá lugar los próximos sábado 5 y domingo 6 de diciembre, nuevamente en el Centro Cultural Estación Mapocho. Allí se realizarán más de una treintena de shows en vivo y se instalarán cerca de un centenar de stands, correspondientes a tiendas, disquerías, sellos, equipos de sonido, academias y otros actores del ecosistema musical.

Para este encuentro, que suele congregar a cerca de seis mil personas por día, ya está disponible un abono en blanco, que asegura el acceso a ambas jornadas por un precio preferencial de $25 mil. Este pase, denominado Abono Fan Pulsar, podrá adquirirse solo hasta el 11 de octubre en PortalTickets, de forma previa a la revelación de un cartel que, como es habitual, promete congregar a algunos de los más populares artistas de la escena local, en toda su diversidad.

Pero la versión 2026 del evento no se limitará únicamente a este gran hito en el ex terminal de trenes. Esto, porque toda la rama de contenidos de Pulsar, que incluye charlas, capacitaciones, talleres, paneles y ruedas de negocios, esta vez tendrá su propio encuentro. Se trata de Pulsar Pro, apartado que se tomará el GAM en las dos jornadas previas, los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre.

Será una cita que combinará contenidos y showcases, y que estará abierta a todos los interesados en los debates y avances que animan el presente y futuro de la música, con una entrada diferenciada que estará a la venta a partir del lunes 12 de octubre. Ese día, además, se revelará el cartel de Feria Pulsar, dando paso a la segunda etapa de venta, correspondiente al Abono 2 Días.

Sobre este nuevo formato del encuentro, el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, explicó que “en estos 15 años la Feria creció tanto en todas sus facetas, que el espacio físico y temporal del que disponíamos ya no estaba resultando suficiente para todos los focos que este evento genera. Por eso, a partir de 2026 podremos concentrar la parte formativa y de vinculación en dos días bien intensos y completos, para luego finalizar con la manifestación más masiva y popular, que son los conciertos y toda la acción que se genera en los stands de la Estación Mapocho. Les aseguro que va a ser una gran Feria, y por lo mismo invito a la gente a que compre el Abono Fan Pulsar, ya que accederán a un evento de primera línea, por un precio que hoy simplemente no tiene competencia”.