Los US$5,4 millones de deudas de Ticketplus con sociedades ligadas a su controlador

Un alza de 5,13% registra Ticketplus desde su apertura a bolsa el pasado 7 de agosto, cuando debutó en Wall Street con un precio de US$8 por papel.

La empresa colocó 1.875.000 acciones en el Nyse y recaudó US$ 15 millones.

Para el primer semestre de este año reportó utilidades por US$4,1 millones, un aumento de 151% respecto al mismo periodo del año 2025. En tanto, los ingresos alcanzaron los US$22,8 millones, lo que representa un incremento de 68% año contra año y una aceleración en el crecimiento del 81%.

Pero en sus estados financieros reportados a la SEC, la compañía también detalló que, al 30 de junio, contaba con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de US$3,8 millones, y que las necesidades de capital de trabajo se cubren a través de sus operaciones comerciales, “complementadas con financiamiento mediante deuda bancaria e, históricamente, con anticipos para gastos operativos otorgados por partes relacionadas”.

Al respecto, precisó que los montos de préstamos adeudados a partes relacionadas ascendían a US$2.712.865, de los cuales US$2.510.696 se clasificaron como no corrientes, correspondientes a préstamos de Argentina Real Estate 1 LLC y Te vi SpA, entidades cuyos beneficiarios son Yethro Dinamarca Santelices.

Ticketplus fue fundada en 2014 por el ingeniero chileno Chien-Fu Chen -quien posee el 22% de las acciones- junto a Joaquín Jadue, y en su propiedad participa el empresario chileno-uruguayo Yethro Dinamarca, con un 76,1% de los títulos con derecho a voto.

Además, en sus estados financieros expuso que, en el curso ordinario de sus actividades, la compañía contrata a Ozmo SpA y a su filial de propiedad Global Services SpA, para la prestación de servicios de desarrollo de software, ambas también de propiedad de Yethro Dinamarca.

“Al 30 de junio de 2026 y al 31 de diciembre de 2025, las cuentas por pagar comerciales pendientes con estas entidades ascendían a $2.954.490 y $3.203.029, respectivamente, importes que se presentan en el rubro de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar”, detalló a la SEC.

La deuda con Ozmo y con Argentina Real Estate y Te vi SpA suman US$5,46 millones, similar a los US$5,4 millones que, según el prospecto de la IPO, tenía para el 1 de abril.

En el caso de las últimas dos entidades, se explicó que los saldos “representan capital de trabajo aportado por partes relacionadas de la compañía para financiar directamente el desarrollo del software de la plataforma principal. Los préstamos tienen una fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2027, la cual se prorrogó al 31 de diciembre de 2029″.

Por otra parte, la empresa comentó que el 11 de mayo de 2026 formalizó un nuevo préstamo comercial con Santander Chile por $2.500.000.000, aproximadamente $2,7 millones, pagadero en 48 cuotas.

“Los fondos obtenidos fortalecieron nuestra estructura de financiamiento a largo plazo y extendieron el vencimiento promedio de nuestra deuda”, indicó.

La compra al socio

En sus estados financieros trimestrales, la compañía también entregó detalles respecto de pasivos corrientes por US$202.169, de los cuales US$200.000 corresponden “al antiguo socio del 55% de Ticketplus LLC en relación con la recompra de su participación, completada en marzo de 2026 y con vencimiento en septiembre de 2026, y otros pagos menores a partes relacionadas”.

La sociedad matriz de la compañía es Ticketplus Ltd., domiciliada en islas Cayman, de la cual pende Ticketplus Group SpA, domiciliada en Chile, al igual que su subsidiaria Ticketplus Spa. De esta depende Ticketplus Inc, con sede en Delaware, y de la cual penden Ticketplus Global IP LLC, y Ticketplus LLC. Sobre ésta última compañía se produjo un cambio.

En el prospecto, la compañía detalló que, en el momento de su constitución, Ticketplus, Inc. poseía el 45% de Ticketplus LLC, mientras que Giselle Gómez tenía el 55% restante.

Sin embargo, el 2 de marzo de 2026 Ticketplus LLC “notificó por escrito a Giselle Gómez que ejercía su derecho a recomprar el 55% restante de las acciones por un importe de US$200 000, de conformidad con el Acuerdo de Derecho de Recompra de Participaciones Sociales suscrito entre Ticketplus LLC y Giselle Gomez, con fecha del 15 de octubre de 2025″.

“En consecuencia, a partir del 17 de marzo de 2026, Ticketplus LLC es propiedad al 100% de Ticketplus, Inc.”, señala el documento.