España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia en respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España. Jesús Torres / Europa Press 31 JULIO 2026 CRISIS MIGRATORIA 31/7/2026

El Gobierno ha anunciado este martes que ha ordenado prorrogar 15 días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas con Italia, en respuesta a la medida adoptada en este sentido previamente por el Ejecutivo de Georgia Meloni a raíz de que ocurrió la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

Según ha informado el Ministerio del Interior, España ha comunicado este martes a la Unión Europea la decisión de prorrogar durante 15 días los controles fronterizos, que fueron reintroducidos el pasado 8 de agosto.

El Gobierno considera que se mantienen las circunstancias que motivaron la adopción de esta medida, por lo que ha decidió prolongarla hasta el próximo 8 de octubre, “sin perjuicio de que un cambio de dichas circunstancias pueda aconsejar una modificación del plazo previsto”.

Previamente, el Gobierno de Italia había anunciado su decisión de prorrogar otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen de libre circulación, por lo que seguirá sometiendo a controles fronterizos a personas procedentes de España.

La decisión, adoptada por el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, supone “la extensión de los controles fronterizos por tierra y aire”, ante lo que Roma considera una necesidad debido a los “altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de infiltración terrorista”.