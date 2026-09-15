David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”

España ya palpita la serie de Copa Davis frente a Chile de este 19 y 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Este martes, el equipo hispano ofreció una conferencia de prensa en la que participaron el capitán David Ferrer y los jugadores Rafael Jódar, Jaume Munar, Daniel Mérida y Martín Landaluce.

El coach ibérico no ocultó su emoción por la disputa de esta llave frente a Chile, en la búsqueda de clasificar al Top 8. “Estamos con ilusión y la suerte de tener jóvenes con una gran proyección. Yo creo que la suerte es que tenemos una muy buena combinación de jugadores jóvenes con jugadores que también tienen mucha experiencia en Copa Davis. Por esa parte del equipo se puede ayudar mutuamente, así que se maneja con ganas”, reveló.

“Sabemos que va a ser una eliminatoria muy dura contra un equipo que es muy difícil, sobre todo en su país. Seguro que tienen muchas ganas, entonces intentaremos enfrentarlo de la mejor manera posible. Que esta semana el entrenamiento nos ayude a prepararnos bien, a aclimatarnos bien a las condiciones y que el fin de semana estemos preparados para intentar clasificarnos para los finales de año”, agregó.

“Sabemos que Chile tiene muy buen equipo, que juegan en casa. El público es muy patriota en ese aspecto, les va a intentar acompañar y ayudar. Pero yo creo que somos muy conscientes de ello. Es verdad que algunos jugadores van a debutar, pero ya han jugado en momentos de presión, en torneos realmente importantes. Y en ese aspecto no me preocupa, porque sé de la capacidad que pueden tener para afrontar partidos con presión”, continuó el capitán Ferrer.

También tuvo palabras para Nicolás Massú, contemporáneo en su época de jugador: “Guardo un muy grande recuerdo. Cuando éramos jugadores y también nos hemos visto a lo largo de estos años. Y bueno, al final somos capitanes, pero hay un gran respeto mutuo, no solo con Nicolás Massú. También con Fernando González, con quien guardo una gran amistad. Y bueno, justamente estuve hablando con él, que ahora está fuera, pero este fin de semana va a venir a visitarnos y vamos a poder hablar. Guardo un muy buen recuerdo de Chile”.

Ferrer también explicó la ausencia de Carlos Alcaraz. “Desde el primer momento sabía que ese escenario era prácticamente imposible. Ojalá tengamos la oportunidad de pasar a las finales, porque ahí seguro que estará con nosotros”.

La ilusión de Jódar

Por su parte, Jódar, la gran figura del equipo, destacó la temporada que está teniendo. “Está siendo un año muy bueno. Estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo. Eso me ha dado la oportunidad de que el capitán de Copa Davis confíe en mí para esta eliminatoria. Intentaré ayudar lo máximo posible al equipo. Es un equipo y tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien aquí en Chile”, afirmó.

También destacó sus enfrentamientos con Alejandro Tabilo. “Creo que las condiciones son totalmente diferentes. Al final es otra superficie, otro ambiente. En la Copa Davis, yo creo que es diferente. Somos dos jugadores que jugamos bien, porque este año hemos jugado tres veces ya, pero esos enfrentamientos no tienen que marcar cómo vaya a ser en este duelo. Al final, los dos somos grandes jugadores, intentaremos dar lo mejor para nuestros respectivos países. Intentar hacer un buen partido, una buena eliminatoria, e ir partido a partido”, resaltó.

En tanto, Daniel Mérida habló del clima que se encontrará en Ñuñoa este fin de semana: “Va a ser un ambiente difícil, sabemos que jugamos contra Chile en su casa, nos vamos a esperar un ambiente duro, pero bueno, venimos preparados, como ya han dicho mis compañeros. Creo que tenemos un gran equipo, vamos a intentar darle todo el fin de semana, ir a todas las escenas eliminatorias, prepararnos lo mejor posible estos días, sabiendo que ellos son grandes jugadores. Tienen un equipo también muy competitivo, muy duro, y vamos a intentar darlo todo el fin de semana”.

Martín Landaluce también abordó lo que espera el fin de semana. “La única vez que jugué a la Copa Davis fue en Suiza y es verdad que yo no he vivido ambientes como este, entonces es una buena experiencia. Yo creo que al jugador como al equipo le aporta bastante.

“Estar en ambientes difíciles como este, estar fuera de Europa es un reto y al final hace mejor al jugador y a la persona. Creo que en este caso es bastante positivo, así que así es como la afronto yo, creo que la afrontamos el equipo así, creo que va a ser un partido, una eliminatoria difícil y creo que nos va a hacer más competitivos y mejores jugadores. En ese sentido lo veo muy positivo”, complementó.

Alucinan con el Nacional

Uno de los más experimentados del equipo es Jaume Munar, quien descartó que deba aconsejar a sus compañeros. “No necesitan que yo les explique lo que tienen que esperar en un ambiente de Copa Davis, jugando como visitantes y en Sudamérica. Estoy convencido de que ellos tienen perfectamente claro lo que van a necesitar. Obviamente yo estoy aquí con un puntito más de experiencia, pero como ha dicho David antes, independientemente de Copa Davis o no, son jugadores que ya tienen una cierta experiencia en el circuito, ya han jugado en grandes escenarios, y creo que están plenamente preparados para ello”, añadió.

El mallorquín valoró las instalaciones del Estadio Nacional. “Están por encima de cualquier expectativa. Ayer hablábamos, pista central preciosa, muy bonita, después también todo el centro: vestuarios, todo lo demás... Creo que se nota y se ve que todo es muy nuevo y hecho con muy buen gusto, y creo que desde el primer momento que hemos estado aquí lo hemos podido apreciar, así que muy contentos de estar aquí. Una cosa más por la que estar felices y esperando una eliminatoria fantástica”, realtó.