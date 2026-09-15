“Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

Manuel Pellegrini y el Betis consiguieron este lunes un nuevo triunfo en la liga española. El elenco del Ingeniero comenzó abajo en el marcador, pero supo reaccionar a tiempo y terminó llevándose una importante victoria que dejó al cuadro verdiblanco en la tercera posición de la tabla con 12 puntos, los mismos que Real Madrid y tres por debajo del Barcelona.

El triunfo y la forma de jugar del equipo le significó al Ingeniero recibir una serie de elogios de la prensa hispana. “El Betis da una lección de grandeza a un igual”, señaló Diario de Sevilla.

“Puro rock and roll en Villarreal y triunfo de mucho valor del Real Betis Balompié. Los verdiblancos fueron capaces de adaptarse a las circunstancias para remontar el gol inicial de Gerard Moreno y para golpear después a un adversario que está teóricamente en su Liga, pero que fue tremendamente inferior a la escuadra de Manuel Pellegrini”, añadieron más adelante.

“Ni siquiera el golpe inicial alteró el plan, lo más normal es que todo hubiera acabado en una goleada, pero a los visitantes les faltó en el segundo tiempo la efectividad que sí mostraron antes para remontar”, complementaron.

Además, se refirieron a la manera con la que el chileno dispuso a sus jugadores en la segunda mitad ante la arremetida del Villarreal. “El Betis ya no estaba para el rock and roll del primer acto. Pellegrini había encontrado otra manera de gobernar el duelo”, mencionaron.

“Ahí estuvo seguramente lo mejor del triunfo. El Betis demostró que podía ganar jugando a dos partidos distintos dentro del mismo partido. Primero aceptó el intercambio porque se sabía peligroso con espacios. Después, ya por delante, juntó mejor las líneas y escogió cuándo acelerar”, apuntaron.

Por otro lado, Estadio Deportivo incluyó al Ingeniero en el uno a uno del equipo, entregándole un 8 como calificación. “Dio descanso a Antony, para lo que tuvo que cambiar de banda a Riquelme. Apostó por el intercambio de golpes y salió ganando al descanso, porque su equipo está más cómodo yendo al contragolpe que manejando la iniciativa”, escribieron.

“Está dosificando con acierto a Isco y esperó el momento justo para hacer redebutar como verdiblanco (negriazul en este caso) a Dani Ceballos”, agregaron.

El Desmarque, en tanto, tituló: “Otro revés para los detractores de Manuel Pellegrini”. Luego escribieron que “el fútbol es un juego simple para personas inteligentes, por eso tipos como Pellegrini atesoran tantos éxitos en este deporte. Un entrenador cuya trayectoria se ha ganado él solo, sin la ayuda de nadie, sobreponiéndose a las dudas y las críticas, sin más argumentos que el trabajo y el tiempo, que a menudo pone las cosas en su lugar”.

“Un entrenador que ha conseguido el respeto de todos y cuyos números le convierten, sin lugar a dudas, en el mejor entrenador de la historia del Real Betis, por más incertidumbre que puntualmente emerja sobre su figura. Y es que de nuevo los resultados le dan la razón”, ampliaron.