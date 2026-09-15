Chomali por informe de Contraloría: “Dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo haya estado 73 horas esperando una atención”

La ministra de Salud, May Chomali, abordó esta jornada un informe de Contraloría que reveló ayer lunes un retraso en la atención hospitalaria que tuvieron pacientes de diversos hospitales en la Región Metropolitana.

De acuerdo al reporte, un total de 143 mil pacientes de la categorías de mayor gravedad (riesgo vital y alto riesgo) no recibieron atención dentro de los plazos definidos para su condición clínica.

Consultada al respecto, la autoridad de Salud primero explicó que dependiendo de la categorización que se le de a los pacientes, “se espera que los pacientes que son los más graves, los que están en riesgo vital, deberían atenderse en forma inmediata o antes de 20 minutos”.

En esta línea, indicó que está investigando los casos denunciados por Contraloría, sin embargo, indicó, veía más probable que fuese un problema del registro del paciente más que un retraso en su atención.

“Quiero ser muy transparente, yo dificulto que una persona que fue calificada de alto riesgo, que es lo que fueron a mirar (la Contraloría), haya estado 73 horas esperando una atención”, señaló.

De comprobarse que esperó esa cantidad de horas siendo clasificada de alto riesgo, habrá sumario respectivo, indicó, sin embargo lo veía “muy poco probable”.

“ Un paciente que es clasificado como C1 está en riesgo vital, por lo tanto si yo lo atendí a las 72 horas ese paciente debió haber fallecido. Es difícil de creer que haya estado en la sala de espera 70 horas antes de atenderlo si es que fue calificado como C1″, señaló. “Puede también haber un error en la clasificación”.

En esta línea, la autoridad de Salud apuntó a que están revisando los casos señalados por Contraloría para determinar qué ocurrió, porque lo que analizaron para su informe fueron los registros de ingreso y de atención.

“Muchas veces lo que ocurre es que el paciente ingresa y lo primero que se hace es atenderlo, y después hacer los registros”. Y en esos casos, “muchas veces ocurre de que uno no pone la hora en que lo atendió, sino que la hora en que está haciendo el registro”.

“El subsecretario de Redes Asistenciales ha instruido mirar aquellos casos en que sobrepasaban los tiempos de atención con crecen para ver si es efectivamente un tema de registro”, indicó la autoridad. De ser así, deberán mejorar los sistemas para que el registro refleje la realidad.

En los casos en que hay más demoras en la atención de lo que estaba estipulado, añadió, deberán revisar las coberturas.

“Muchas veces ocurre que no tenemos la cantidad de camas disponibles para poder hospitalizar pacientes y por eso no tenemos cupos para ingresar a los pacientes a box. Y eso también se dice en relación con los pacientes sociosanitarios que están ocupando camas. O sea, todo es un círculo que hay que gestionar en todas sus dimensiones”, añadió.