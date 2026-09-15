Más de 400 mil vehículos ya han salido de Santiago y MOP prepara operativo para el fin de semana largo de Fiestas Patrias

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reforzó este martes el llamado a planificar los viajes y adoptar medidas de seguridad ante el masivo desplazamiento de vehículos previsto para las Fiestas Patrias.

En una actividad realizada en la Ruta 68, a la altura del peaje Lo Prado, el ministro (s) del MOP, Nicolás Balmaceda, informó que más de 400 mil vehículos ya han salido de Santiago, considerando los desplazamientos registrados durante los últimos días, y que se espera la salida de poco más de 400 mil vehículos adicionales durante el jueves, viernes y sábado.

“Como es tradicional, estamos trabajando para aumentar la seguridad en nuestras rutas y también para permitir un flujo más fluido”, señaló Balmaceda, quien detalló el plan de contingencia dispuesto por el Ministerio de Obras Públicas para enfrentar el aumento del tránsito.

Entre las medidas se encuentra el denominado “peaje a luca”, que permitirá a los vehículos livianos pagar $1.000 en determinados horarios. En la Ruta 68, la medida operará el jueves 17 y viernes 18 de septiembre en dirección a la costa, y el domingo 20 en dirección a Santiago. También se aplicará en la Ruta 5 Norte, en el peaje Las Vegas, y en la Ruta 5 Sur, en el peaje Angostura, en ambos sentidos.

Asimismo, se contempla una rebaja del 50% en los peajes para camiones y vehículos pesados de dos o más ejes, entre la medianoche y las 7.00 horas, durante el jueves, viernes y domingo. A esto se suman restricciones horarias para la circulación de camiones, con el objetivo de evitar que coincidan con los periodos de mayor flujo de vehículos livianos.

En la actividad, el subprefecto de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, teniente coronel de Carabineros Néstor Vega, anunció un reforzamiento de las fiscalizaciones en las principales rutas. El despliegue considera controles de velocidad, conducción temeraria y pruebas de alcohol y drogas, estas últimas en coordinación con Senda.

“Vamos a ser inclaudicables respecto a la fiscalización en ruta”, afirmó Vega, quien recordó que durante las Fiestas Patrias de 2025 se registraron 24 fallecidos en siniestros viales. En ese sentido, llamó a los conductores a respetar las normas del tránsito, conducir con precaución y planificar sus trayectos.

Por su parte, el gerente general de la Sociedad Concesionaria Ruta 68, José Ricardo González, informó que la empresa renovó su flota de rescate y cuenta con alrededor de 100 vehículos, entre grúas, ambulancias, patrullas y vehículos de mantenimiento. Además, detalló que cerca de 280 a 290 personas trabajarán en distintos turnos durante las 24 horas para atender eventuales emergencias.

La concesionaria también recordó que los usuarios pueden comunicarse al número de emergencia *6868 ante cualquier incidente en la ruta. Además, la sociedad concesionaria dará a conocer la renovación de su flota de vehículos para atender distintos tipos de emergencias en carretera.