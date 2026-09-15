Llega el cuarto oro para Chile: Josefa Ramos triunfa en el patinaje artístico en los Odesur

La patinadora nacional Josefa Ramos le entregó a Chile la cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. La coquimbana de 15 años logró quedarse con el primer lugar del programa libre del patinaje artístico.

Lo hizo con una amplia diferencia. Ramos alcanzó un puntaje total de 103.36 puntos, imponiéndose así a la colombiana Paulina Ruiz (87.64) y a la argentina Micaela Lopetegui (85.88).

“Muy orgullosa de haber logrado este oro. Ha sido una preparación muy larga, y mejor aún hacerlo en este megaevento tan importante y con tanto peso que son estos Juegos”, comentó la ganadora tras la competencia.

También se refirió a la presión que hizo sentir el público argentino, que respaldaba con todo a sus representantes. “Siempre ha sido una característica mía tener la cabeza para salir a esa pista y, teniendo el público en contra, por así decirlo, salí a hacer lo que tenía que hacer. Los que competimos somos los deportistas y lo demás no importa”.

Esta victoria también fue celebrada en el deporte nacional. El Team Chile escribió en sus redes: “¡NO OLVIDEN ESTE NOMBRE! Anoten bien: Josefa Ramos Mondaca”.

“La novel patinadora Josefa Ramos, de solo 15 años, la ROMPIÓ en el programa libre del patinaje artístico y sumó el cuarto oro del Team Chile en Santa Fe con una actuación impecable”, remarcaron.

“La joven coquimbana, medallista en Copas del Mundo junior y top 10 planetaria juvenil, totalizó 165,93 puntos con las dos rutinas (larga y corta) para campeonar por casi 20 puntos de diferencia”, compartieron.

¡NO OLVIDEN ESTE NOMBRE! 🥇🤯😍



Anoten bien 📝: Josefa Ramos Mondaca



La novel patinadora Josefa Ramos 🛼, de solo 15 años 😳🥵🤯, la ROMPIÓ en el programa libre del patinaje artístico y sumó el cuarto oro 🥇 del Team Chile 🇨🇱 en Santa Fe 🇦🇷 con una actuación impecable.



La… pic.twitter.com/Q6h9vUKCVs — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 15, 2026

Por su parte, el IND compartió que “Josefa Ramos brilló en la pista y le entregó una nueva alegría al Team Chile tras quedarse con el primer lugar en la modalidad libre del Patinaje Artístico de los Suramericanos Santa Fe 2026”.

“Con una presentación impecable, nuestra patinadora sumó la cuarta medalla dorada para el equipo nacional, confirmando su tremendo nivel y futuro en la disciplina. ¡Felicidades, Josefa!”, complementaron.

Una nuevo triunfo en Argentina

Cabe mencionar que Josefa Ramos, a mediados de año, triunfó en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico para Naciones que se disputó en Buenos Aires.

La deportista nacional tuvo una sólida presentación, imponiéndose en su categoría donde tuvo a 15 competidoras de diez países.

Dicho logro resaltó una temporada que ya ha sido exitosa. Ya había sumado roce internacional y una medalla de bronce en la categoría Junior Freeskating Ladies en la final de la Copa del Mundo en Italia, donde debió enfrentar a rivales de hasta 18 años, lo que significa mayor experiencia y desarrollo en la especialidad.