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    De Coquimbo a brillar en el mundo: Josefa Ramos, la joven chilena que se luce en el patinaje artístico

    Karen Mondaca, madre de Josefa Ramos, de 15 años, habla sobre el trabajo que viene realizado su hija, quien la semana pasada obtuvo el primer lugar de la categoría junior en el Campeonato Panamericano que se desarrolló en Buenos Aires. En el 2025 ya había destacado en Italia, Paraguay y China.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Gentileza de Karen Mondaca.

    La patinadora artística Josefa Ramos, de 15 años, destacó hace algunos días en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico para Naciones que se disputó en Buenos Aires, Argentina.

    La deportista nacional tuvo una sólida presentación, imponiéndose en su categoría donde tuvo a 15 competidoras de diez países.

    Este logro viene a resaltar una temporada que ya ha sido exitosa. Hace unos meses sumó roce internacional y una medalla de bronce en la categoría Junior Freeskating Ladies en la final de la Copa del Mundo en Italia, donde debió enfrentar a rivales de hasta 18 años, lo que significa mayor experiencia y desarrollo en la especialidad.

    Por lo mismo, Karen Mondaca, resalta lo realizado por su hija. “Para mí como madre, ver a Josefa alcanzar un podio mundial con su medalla de bronce en Italia es un orgullo enorme, esto es premio de años de verla madrugar, entrenar con frío y postergar cosas de su edad por su pasión”, destaca en contacto con La Tercera.

    “Este deporte requiere una resiliencia única y ver que todo ese sacrificio da frutos a nivel internacional me llena el corazón”, añade.

    A su vez, remarca que la medalla obtenida en Italia “demuestra que su nivel técnico y su fortaleza mental están a la altura de cualquier potencia”.

    Foto: Gentileza de Karen Mondaca.

    Claro que estos resultados se construyeron mucho antes. En 2025 fue campeona panamericana en cadetes, cuarta en la final copa del mundo de Italia, medalla bronce en Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay y consiguió un histórico sexto lugar en el Mundial en China.

    Este año, además, sumó un proceso de preparación coreográfica desde el verano, siendo medalla de bronce en la final de la Copa del Mundo en Italia y medalla de oro del Panamericano categoría Junior, lo que “ratifica que ya no es solo una promesa, sino una realidad del deporte continental”, asegura Mondaca.

    En todo este proceso también hay una figura clave que enfatiza la madre de Josefa: el técnico José Luis Díaz. “Ha sido el pilar estratégico fundamental de su carrera. Ha liderado su evolución técnica desde el principio y la ha guiado en los momentos de frustración”, apunta.

    También fue clave en la gestión de una alianza para que pudiera potenciarse en Europa con el especialista Luca Dalisera.

    Los inicios

    La carrera deportiva de Josefa Ramos comenzó a desarrollarse a muy temprana edad. A los siete años visitó la cancha de patinaje del Parque Pedro de Valdivia en la Región de Coquimbo. “Quedó maravillada al ver a un club entrenar”, sostiene Mondaca.

    Luego, ocurrió el paso de desarrollar el deporte como entretención al alto rendimiento. “El cambio se dio cuando el talento y los resultados hicieron evidente la necesidad de mayor exigencia”, indica.

    Ahora, ya de regreso en Chile, Josefa Ramos deberá comenzar a mentalizarse en sus próximos desafíos en el plano internacional con el fin de consolidar su posición en la élite del patinaje. Este considera el Clasificatorio a los Juegos Odesur, los Mundiales de Patinaje Artístico con la meta de superar el top 6 y luchar por el podio. También está el continuar con los procesos clasificatorios dentro de la delegación oficial del Team Chile.

    Más sobre:PatinajePatinaje ArtísticoJosefa Ramos

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