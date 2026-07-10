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    Negocio de baterías BESS para IA e infraestructura sostiene el mercado del litio y anticipa sólida demanda para 2026

    Las proyecciones globales de crecimiento de las baterías para almacenamiento energético están por sobre el 160% hacia 2030, lo que compensa la ralentización del mercado norteamericano de vehículos eléctricos. "El mercado continúa anticipando precios relativamente más altos hacia adelante, sustentados en la demanda estructural del sector de baterías", examina un informe de Cochilco.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Compañía de energías renovables oEnergy lanza proyecto solar por US$794 millones, 401 mil paneles y 304 baterías en la Región de Atacama

    El mercado del litio se proyecta sólido para este año, con precios que han estado sostenidamente mejores que el año pasado.

    Pese a la moderación de las ventas de los autos eléctricos, los sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS, por las siglas en inglés de Battery Energy Storage System) utilizados en centros de datos para inteligencia artificial (IA), infraestructura crítica y energías renovables, están fortaleciendo la demanda de litio.

    De acuerdo al análisis bimensual de abril y mayo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el volumen global de ventas de vehículos eléctricos en abril se moderó, alcanzando 1,6 millones de unidades en el periodo, y desacelerando así 9% respecto al mes previo.

    El comercio en Estados Unidos, un importante actor del mercado en vehículos eléctricos, sufrió una contracción interanual a abril de este año en torno a 33%, tras la entrada en vigor de la ley One Big Beautiful Bill (OBBBA) del gobierno de Donald Trump. Esta eliminó de forma general los créditos fiscales federales para la compra de autos eléctricos. En Europa, en cambio, el mercado está resiliente debido a los altos costos de los combustibles tradicionales.

    El informe de Cochilco plantea que los sistemas BESS son el motor actual de la demanda de litio, gracias a la expansión de centro de datos para IA, las energías renovables y a la infraestructura crítica en Estados Unidos. Esta última ha sido impulsada por un crédito fiscal industrial local.

    En ese contexto, las proyecciones globales de crecimiento de las baterías BESS están por sobre el 160% hacia 2030, “compensando con creces la ralentización del mercado automotriz norteamericano”, dice el estudio.

    Mercado equilibrado y sólido

    El precio del litio ha estado durante el año en cerca de US$ 20 mil la tonelada, mostrando un mejor desempeño que el año pasado, cuando el valor del mineral solo superó la barrera de las US$ 10 mil la tonelada a finales del año.

    “El mercado del litio ha dejado atrás los mínimos históricos de sobreoferta agresiva para entrar en una fase de equilibrio”, sostiene el informe de Cochilco, “a pesar de los vientos en contra macroeconómicos y el enfriamiento de la electromovilidad en Estados Unidos por razones de política interna, las restricciones de oferta en China y Zimbabue han construido un piso técnico sólido”.

    Justamente, las fiscalizaciones del gobierno chino en los yacimientos de lepidolita, mineral rico en litio, en la provincia de Jiangxi, se paralizaron temporalmente importantes operaciones. También, a inicios de 2026 se prohibieron en Zimbabue las exportaciones de litio para maximizar la retención de valor y el beneficio interno del país. Además, la compañía IGO, operadora de la mina Greenbushes en Australia, redujo sus expectativas de producción de litio para el segundo trimestre.

    Cochilco dice que “este comportamiento refleja una moderación de las tensiones de oferta de corto plazo, favorecida por una mejora gradual en la disponibilidad física y por expectativas de menores restricciones productivas en los meses siguientes. Al mismo tiempo, la persistencia de una curva ascendente sugiere que el mercado continúa anticipando precios relativamente más altos hacia adelante, sustentados en la demanda estructural del sector de baterías, la normalización de inventarios y la incorporación de expectativas de equilibrio más ajustado en el mediano plazo”.

    Crecimiento mayor al esperado

    La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, comenta a Pulso que “si bien el mercado ya anticipaba un crecimiento importante de los sistemas de almacenamiento de energía, durante el último año este segmento ha mostrado un dinamismo superior al esperado y se ha consolidado como el segundo gran motor de demanda de litio, complementando a los vehículos eléctricos”.

    La ejecutiva plantea que el crecimiento se debe a la rápida expansión de las energías renovables y a la necesidad de contar con sistemas que permitan almacenar electricidad que garantice la estabilidad de las redes eléctricas.

    “Las proyecciones realizadas por la Asociación Internacional de Litio (Ilia) indican que la demanda de litio asociada al almacenamiento energético prácticamente se cuadruplicará hacia 2040, pasando de alrededor de 222 mil toneladas en 2025 a 835 mil toneladas, lo que confirma que se trata de una tendencia estructural y no de un fenómeno transitorio”, advierte.

    Respecto a eventuales cambios durante el año, en torno a que las restricciones de oferta de litio se alivien, Rodríguez analiza que “existen señales de que algunas restricciones de oferta podrían comenzar a aliviarse durante este año, aunque no de manera suficiente como para modificar significativamente el balance del mercado”.

    Ejemplifica con la reapertura de la mina de litio Jianxiawo, en China. “Si bien su reinicio incrementaría la disponibilidad de litio y podría ejercer una presión a la baja sobre los precios en el corto plazo, el mercado aún espera que la compañía complete varias etapas antes de retomar plenamente las operaciones”.

    El precio del litio dependerá del equilibrio entre la oferta y la demanda, dice la experta, que ha mostrado “fundamentos muy sólidos tanto desde el principal sector consumidor (vehículos eléctricos) como de los mencionados BESS”.

    Concluye que “si bien la reapertura de proyectos como Jianxiawo podría retrasar una recuperación más acelerada de los precios, no se espera que, por sí sola, provoque una caída significativa, ya que los fundamentos de demanda continúan siendo robustos y el mercado avanza gradualmente hacia un mayor equilibrio”.

    Para los siguientes meses, el mercado observará si la expansión del sector BESS e IA es suficiente para compensar el retroceso del negocio automotriz en Estados Unidos y China.

    Más sobre:LitioMercado del litioBaterías BESSDemanda 2026Vautos eléctricos

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