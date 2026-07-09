Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

El exalcalde de Gran Manchester Andy Burnham está cerca de convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido, después de haber sido nominado por 322 diputados laboristas para suceder a Keir Starmer.

Este último renunció el pasado 22 de junio después del fracaso del Partido Laborista en las elecciones municipales de Inglaterra y en los comicios autonómicos de Escocia y Gales, celebrados el pasado 7 de mayo, lo que terminó por debilitar su posición.

Burnham se aseguró este jueves el 80% de los votos del grupo parlamentario laborista, a la espera de que otros 81 diputados se pronuncien, el mínimo necesario para que se postule otro candidato, que hasta el momento no ha aparecido.

Si nadie más se presenta, el exalcalde será declarado líder del Laborismo la semana que viene antes de asumir el cargo de premier el 20 de julio .

En los días previos a que se abriera hoy el plazo para las nominaciones, ya parecía casi seguro que él sería el nuevo líder laborista.

“Quiero dar las gracias a todos los colegas que me han nominado”, expresó esta tarde Burnham por redes sociales, aseverando que este abrumador respaldo refleja que el país “necesita un nuevo enfoque político”.

As the first day of nominations draws to a close, I am deeply grateful to the 322 Labour MPs who have put their trust in me and nominated me for Leader of the Labour Party.



Their support comes from across the PLP and reflects a shared belief that Britain needs a new approach to… — Andy Burnham (@andyburnham) July 9, 2026

“Quiero dar a los diputados los medios para que lleven las experiencias de sus electores al corazón del Gobierno y aprovechen toda la envergadura de nuestro movimiento laborista, recurriendo a todas sus tradiciones y creencias en pos de un objetivo común”, dijo el previsible nuevo inquilino de Downing Street.

Cabe destacar que casi todos los miembros del actual gabinete británico respaldaron a Burnham, incluidos aquellos que en un principio figuraron como posibles aspirantes, entre ellos el exministro de Salud, Wes Streeting.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el Secretario de Estado de Vivienda y aliado clave de Starmer, Steve Reed, y los ministros del Interior, Shabana Mahmood, y de Energía, Ed Miliband.