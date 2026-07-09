SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El exalcalde de Gran Manchester se aseguró este jueves el 80% de los votos de los diputados del Partido Laborista, por lo que con seguridad será declarado líder de la colectividad la semana que viene antes de asumir el cargo de premier de Reino Unido el 20 de julio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Andy Burnham. Foto: Europa Press/Contacto/Ioannis Alexopoulos - Archivo.

    El exalcalde de Gran Manchester Andy Burnham está cerca de convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido, después de haber sido nominado por 322 diputados laboristas para suceder a Keir Starmer.

    Este último renunció el pasado 22 de junio después del fracaso del Partido Laborista en las elecciones municipales de Inglaterra y en los comicios autonómicos de Escocia y Gales, celebrados el pasado 7 de mayo, lo que terminó por debilitar su posición.

    Burnham se aseguró este jueves el 80% de los votos del grupo parlamentario laborista, a la espera de que otros 81 diputados se pronuncien, el mínimo necesario para que se postule otro candidato, que hasta el momento no ha aparecido.

    Si nadie más se presenta, el exalcalde será declarado líder del Laborismo la semana que viene antes de asumir el cargo de premier el 20 de julio.

    En los días previos a que se abriera hoy el plazo para las nominaciones, ya parecía casi seguro que él sería el nuevo líder laborista.

    “Quiero dar las gracias a todos los colegas que me han nominado”, expresó esta tarde Burnham por redes sociales, aseverando que este abrumador respaldo refleja que el país “necesita un nuevo enfoque político”.

    “Quiero dar a los diputados los medios para que lleven las experiencias de sus electores al corazón del Gobierno y aprovechen toda la envergadura de nuestro movimiento laborista, recurriendo a todas sus tradiciones y creencias en pos de un objetivo común”, dijo el previsible nuevo inquilino de Downing Street.

    Cabe destacar que casi todos los miembros del actual gabinete británico respaldaron a Burnham, incluidos aquellos que en un principio figuraron como posibles aspirantes, entre ellos el exministro de Salud, Wes Streeting.

    Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el Secretario de Estado de Vivienda y aliado clave de Starmer, Steve Reed, y los ministros del Interior, Shabana Mahmood, y de Energía, Ed Miliband.

    Más sobre:Reino UnidoAndy BurnhamPrimer ministroPartido LaboristaKeir StarmerMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Portaban cuchillos con sangre de la víctima: detienen a dos sujetos por homicidio frustrado en Independencia

    Anuncian cierre de Paso Los Libertadores para este viernes por precipitaciones en la alta cordillera

    Lo más leído

    1.
    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    La brutal lección del bisnieto de Brezhnev: de ingresar a la guerra de Putin para “ver nazis” a convertirse en prisionero en Ucrania

    2.
    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    3.
    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    4.
    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    5.
    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Irán acusa a Estados Unidos de cometer “crímenes de guerra” y rechaza los argumentos de Washington para sus bombardeos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Dan de baja a carabinero por sustraer snack desde automóvil en que murió niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo
    Chile

    Dan de baja a carabinero por sustraer snack desde automóvil en que murió niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones
    Negocios

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    El dólar se aleja de su mayor valor en siete meses y el Ipsa se recupera en jornada positiva para los mercados

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”
    El Deportivo

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    El llamado de Kylian Mbappé para evitar el relajo: “No hay lugar para la autocomplacencia”

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán
    Mundo

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa