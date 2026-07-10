Dan de baja a carabinero por sustraer snack desde automóvil en que murió niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

Un funcionario de Carabineros perteneciente a la 14 Comisaría de San Bernardo, fue dado de baja por la institución luego de ser sorprendido sustrayendo un artículo desde el automóvil en que viajaba el menor de 12 años que falleció el pasado 23 de junio tras ser víctima de una encerrona junto a su familia en esta misma comuna de la zona sur de la capital.

Según conoció La Tercera, el hecho se registró días después del violento incidente, cuando el vehículo en cuestión ya había sido periciado y estaba pronto a ser entregado a sus propietarios.

Inicialmente, el vehículo fue trasladado a la 14 Comisaría, pero tras las pericias, por falta de espacio fue trasladado a otro recinto policial cercano, a saber, un centro de atención perteneciente a la misma comisaría. Fue ahí donde, al momento de la revisión final del vehículo -realizada para comprobar que todo sus elementos inventariados con anterioridad se encontraban presentes-, un funcionario policial habría encontrado una bolsa de suflés Chis Pop, para luego consumir su contenido.

Su acción fue captada por cámaras de seguridad del recinto, por lo que, tras el análisis de la situación, fue apartado de las filas por falta a la ética institucional.

Desde Carabineros confirmaron el hecho y señalaron que “la institución no acepta conductas de sus integrantes que sean contrarias a los principios éticos y a los estándares de probidad que rigen el actuar institucional”.