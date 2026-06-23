“Fue arrastrado por vehículo”: lo que se sabe de la encerrona que terminó con un niño de 12 años fallecido en San Bernardo

Conmoción generó durante la mañana de este martes la muerte de un menor de tan sólo 12 años a raíz de una encerrona ocurrida en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Los hechos se habrían registrado alrededor de las 1:30 de la madrugada en el sector de la Caletera de Jorge Alessandri Rodríguez con calle Catemito de la comuna, cuando una mujer de 49 años conducía un Peugeot 2008, acompañada por su cuñado de 57 años y el hijo de este, un menor de 12 años.

Mientras se dirigían a la comuna de Puente Alto, es que fueron interceptados por un vehículo de color blanco, desde el cual descendieron múltiples delincuentes los cuales los intimidaron con armas blancas, obligándolos a descender del vehículo.

Según detallaron las autoridades, el menor, que permanecía en el asiento trasero, no logró desabrochar su cinturón, lo que impidió que descendiera de este.

“Desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”, sostuvo el fisca el fiscal Juan Carlos Hidalgo.

El cuerpo del menor fue encontrado junto al vehículo sustraído en la intersección de avenida Portales Oriente con Leonardo da Vinci, a aproximadamente 3,3 kilómetros del lugar del robo.

El fiscal indicó que una de las principales hipótesis es que el crimen fue cometido por una banda de menores de edad que realizaba un tour delictual.

“Todo lo que les puedo compartir en esta etapa de investigación que se mantiene en estratégica reserva, estamos profundizando en relación a la configuración de una banda de menores de edad que podrían haber participado también en otros ilícitos tanto anteriores como simultáneos”, mencionó.

Además, agregó que el vehículo en el que se trasladaban mantenía encargo por robo reciente y que ya se está trabajando en la identificación de los responsables.

Diego Martin

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió al caso apuntando que “el Estado Falló”.

“El rol primario del Estado es garantizar el derecho a la integridad personal, a la vida de las personas, y cuando esto ocurre es que el Estado, efectivamente, falló en cumplir ese deber”, mencionó.

Desde el Ministerio Público informaron que la causa será asumida por el fiscal Jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, a la vez que instruyeron a LABOCAR, OS9, SEBV y la SIP de Carabineros para investigar el caso e identificar a los responsables.

A la vez, desde la Fiscalía informaron que la familia del menor está desde la madrugada contando con el apoyo y contención de una psicóloga de la Unidad de Víctimas.