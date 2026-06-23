Los Cóndores presentan la nueva camiseta que lucirán en la Nations Cup

En una jornada marcada por la emoción, el orgullo y la pasión por el rugby, Los Cóndores presentaron oficialmente la nueva camiseta que vestirá la selección chilena de rugby durante su participación en la Nations Cup, torneo que reunirá a destacados exponentes internacionales y que representa un nuevo desafío para el combinado nacional. Lo hicieron con Marathon, la misma marca que vestirá a la Roja.

La nueva indumentaria fue diseñada para reflejar la identidad de Chile dentro y fuera de la cancha, incorporando elementos que representan a nuestro país como lo son las Torres del Paine.

Clemente Saavedra, jugador de Los Cóndores, se mostró muy contento con la nueva indumentaria nacional: “Me gustó mucho, creo que es importante tener una buena armadura, sobre todo sabiendo los desafíos que se nos vienen. Marathon es una empresa deportiva que ha tenido avances significativos en todo lo que es comodidad y para nosotros tener una rica polera nos sirve para jugar bien.”

La Nations Cup aparece como una nueva oportunidad para que el rugby chileno continúe consolidando su presencia en el escenario internacional, enfrentando rivales de alto nivel y fortaleciendo el proceso de desarrollo que ha llevado a Los Cóndores a alcanzar hitos históricos durante los últimos años.

Sobre este desafío, Saavedra comentó: “Jugamos contra equipos que están en nuestro mismo nivel, pero juegan en el hemisferio norte. Hace mucho tiempo que no se nos da la oportunidad de jugar contra ellos. Queremos transmitir un mensaje que el rugby sudamericano y el hemisferio sur hacen muy bien las cosas, los cupos a los mundiales los están privilegiando a los del norte y es una buena oportunidad para que hable el rugby sudamericano”.

Cabe recordar que la selección chilena disputará su segundo mundial de la historia, siendo también el segundo consecutivo. La Nations Cup le servirá a los comandados por el uruguayo Pablo Lemoine para medir fuerzas ante grandes potencias, ya que Chile integra el grupo A con Canadá, Samoa, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.