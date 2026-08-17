Comisión de Familia lo aprobó en general: proyecto de responsabilidad parental pasa primera prueba en Cámara de Diputados

La comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad parental y que es impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El proyecto, firmado el 11 de junio por el Presidente José Antonio Kast, busca fortalecer los deberes de cuidado, orientación y supervisión de madres, padres y cuidadores respecto de niños, niñas y adolescentes.

“Es frente a las primeras manifestaciones de conductas ilícitas cuando resulta indispensable reforzar una respuesta preventiva, orientada a evitar que estas escalen hacia formas de criminalidad de mayor gravedad”, planteó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendiendo la iniciativa.

Entre otras medidas, la propuesta permite hacer efectiva la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad, trasladando estas materias a los Tribunales de Familia, con el objetivo de contar con procedimientos más breves y oportunos.

Así, el proyecto contempla la posibilidad de exigir indemnizaciones por daños patrimoniales, aplicar sanciones frente a incumplimientos graves de los deberes parentales y disponer la participación obligatoria en programas de educación y habilidades parentales.

El proyecto no es penal e incluso eventuales multas podrían quedar sin efecto si los padres del niño o adolescente infractor se integraran a programas de parentalidad o cualquier otra medida que determine un juez de familia.

La votación en general concluyó con ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, registrando además una ausencia.

Con esta aprobación, se abre el plazo para la presentación de indicaciones y la posterior discusión en particular del proyecto en la misma comisión de Familia.

Organizaciones y fundaciones han manifestado sus dudas a varios puntos del proyecto. Dentro de los reparos está el financiamiento para los procesos y las definiciones con las que se establecerían responsabilidades.