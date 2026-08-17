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    Organismos públicos y representantes del sector privado constituyen mesa contra el fraude financiero transnacional

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que desde 2024, el número de notificaciones y difusiones de Interpol relacionadas con estafas ha aumentado en 54%.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Ministerio Público, junto a organismos públicos y representantes del sector privado financiero constituyeron este lunes la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional.

    La instancia constituye un ecosistema que busca reducir la incidencia de delitos económicos y financieros.

    El Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), BancoEstado, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile de la Universidad de Chile, se sumaron a la mesa.

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que la constitución de la Mesa representa la decisión de construir un sistema de respuesta integrado, capaz de anticiparse a las amenazas, identificar patrones criminales, fortalecer la prevención, proteger a las víctimas y mejorar la persecución penal de quienes buscan enriquecerse mediante el engaño.

    El jefe del Ministerio Público indicó que desde 2024, el número de notificaciones y difusiones de Interpol relacionadas con estafas ha aumentado en 54%.

    “Acá en Chile, el Ministerio Público ha podido detectar un aumento sostenido de cifras de fraude a nivel nacional”, expuso Valencia, detallando que delitos como el uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero, además de estafas y otras defraudaciones contra particulares, “representan el 22% de los delitos ingresados durante el periodo 2025, con más de 305.959 causas incrementando exponencialmente en relación con los años anteriores”.

    Todas las entidades que constituyeron la mesa reconocen la necesidad de establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración de conocimientos e información para combatir las distintas variantes de fraudes financieros, mediante una estrategia integral que permita facilitar la detección de patrones delictivos.

    Más sobre:FiscalíaMesa Nacional Contra Fraude Financiero Transnacional

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