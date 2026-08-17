Los pinchazos a Camilo Huerta, su nexo con los dispensarios de marihuana y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal

“Imperio de Ámsterdam”. Así se denominó el megaoperativo que activó el Ministerio Público junto al OS7 de Carabineros y que terminó con más de 72 personas detenidas por tráfico de marihuana a través de dispensarios de cannabis medicinal. Entre ellas, el chico reality Camilo Huerta y el empresario gastronómico Andrés Astorga, quienes fueron identificados como piezas clave en la indagación, que data de agosto de 2024.

Si bien la mayoría de las aprehensiones se ejecutaron durante la tarde del jueves 13 de agosto, la formalización de los imputados comenzará este martes 18, alrededor de las 11 horas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Se espera que la instancia, que podría extenderse por más de una jornada dada la cantidad de implicados y antecedentes, la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Coyhaique María Inés Núñez exponga sobre los detalles del caso, cuyo expediente suma más de 86 mil páginas distribuidas en alrededor de 170 tomos.

Lo que investigó por casi 24 meses la persecutora fue una organización que mantenía “una red de locales comerciales establecidos en distintos puntos del país, en los que se almacena y distribuyen indeterminadas remesas de drogas del tipo marihuana, sustancias ilícitas que son procesadas en laboratorios (clandestinos) y vendidas en formato comestible (queques, gomitas), en vaporizadores, ungüentos y soluciones líquidas, sustancias que por lo demás son vendidas bajo la fachada de pertenecer al Dispensario Nacional”.

En medio de la serie de solicitudes de la Fiscalía a tribunales, además, se hizo presente que “como resultado de los análisis de escuchas telefónicas realizadas, se pudo detectar que esta organización mantiene cultivos de plantas del género cannabis, las que una vez cosechadas, esta producción es incorporada de forma ilícita a estos locales comerciales donde se venden bajo receta médica, en los formatos ya mencionados. Del mismo modo, planifican el traslado y custodia desde los campos (lugares de cultivos de marihuana) hacia los diversos locales comerciales, los que son efectuados a altas horas de la madrugada para evitar controles policiales”.

Dado su perfil televisivo, existe alta expectación en torno al material probatorio que se exhibirá para formular cargos en contra de Huerta, quien no sólo es identificado como parte de la red delictiva por ser el representante de una de las franquicias de los dispensarios que controlaba Astorga y que están en entredicho, sino porque también se intervinieron sus comunicaciones, analizaron movimientos y se advirtieron antecedentes suficientes para dictar una orden de detención en su contra.

Como se desprende de antecedentes contenidos en el expediente, la fiscal Núñez trazó el camino hasta Huerta en función de análisis y cruce de información. Así, detectó que tenía vinculación con “una organización criminal estructurada y organizada dedicada al tráfico, distribución, almacenamiento y producción de marihuana, cuyo inicio de ejecución y uno de los investigados reside en la comuna de Coyhaique, el que comercializa productos hechos a base de marihuana y otros análogos, los que son distribuidos en distintos lugares”.

Esa estructura regional, como se mencionó, se estableció que estaba conectada con sujetos que comercializaban sustancias ilícitas en Talca, lo que a su vez permitió llegar a los operadores del denominado Dispensario Nacional. Y ahí apareció el nombre de Huerta, quien fue identificado como uno de los eslabones de la cadena, ya que contaba con una franquicia del dispensario en Colina.

Si bien estos locales operaban supuestamente en el marco de la normativa vigente, las pesquisas lograron establecer que en los diferentes establecimientos distribuidos en diferentes ciudades se terminó vendiendo productos a personas que no cumplían con las condiciones ni tenían la prescripción correspondiente, que eran cultivados de manera irregular y que no cumplían con los estándares en cuanto a concentración de THC.

Todos estos antecedentes surgieron a raíz de información que entregó hace casi dos años un sujeto identificado como William Felipe Vásquez Martónez (36).

Las interceptaciones

Según pudo conocer este medio, entre los antecedentes que contiene la carpeta investigativa en relación al preparador físico y rostro televisivo -quien al momento de ser detenido en el aeropuerto aseguró que todo se trataba de un montaje y que es inocente-, se evidencian varios pinchazos, uno de ellos alusivo a su excónyuge, María Teresa Matus, quien le había prestado el dinero para iniciar el negocio, y al exesposo de ella, el conocido futbolista Arturo Vidal.

En base a un informe de Carabineros al que accedió este medio, a Huerta “se le vincula a la organización criminal, desempeñando funciones de administración, ejecución y facilitación en la cadena delictiva, principalmente como encargado y operador del local Dispensario Nacional de Chicureo, hasta el período de agosto de 2025 aproximadamente”

De acuerdo con un informe elaborado por efectivos de Carabineros, fue el 17 de julio de 2025, por medio de una llamada que tuvo una duración de 13 minutos 43 segundos, que Huerta conversó sobre el conflicto que mantenía respecto del dispensario tras su separación.

Según la interpretación de los uniformados, en ese contacto Huerta se comunica con una persona a quien nombra como Rodrigo y que al parecer es abogado, “en donde discuten en relación a la separación que mantiene Huerta con su señora Marité Matus, donde hablan temas relacionados al dispensario, donde están en un conflicto con el local (dispensario Chicureo) y señala que la mujer le prestó el dinero y que Camilo Huerta se la iba a devolver pero con intereses”.

“Agrega que el dispensario está a nombre de Camilo, las boletas igual, agrega que ella le comentó que este tema se lo confesó a Arturo Vidal y hablan del tema de confidencialidad, donde Camilo no quiere firmar ningún contrato relacionado a eso, el conflicto es el dispensario, en donde sale el tema de que María Teresa no tiene de dónde sacar dinero ya que cuando se separó de Vidal, le cesó la pensión, que eran 90 millones por un año. Camilo Huerta afirma que el local y sus utilidades eran para pasarle a ella, pero que no le alcanzaba muchas veces porque afirma que ella sólo quería dinero, dice que con el local le va muy bien y piensa quedarse con este negocio. Camilo dice que él ha hecho todo por el local, ha ido a la municipalidad, se ha juntado con la gente y ella no ha hecho nada”, se agrega en el informe.

Junto con ello, los oficiales indicaron que Huerta manifestó a Rodrigo que necesitaba sus cosas que están en la casa, y que ya le había entregado $ 20 millones a Matus y que la inversión había sido de $ 35 millones. El punto, de todas maneras, era saber qué pasaría con las utilidades del negocio después de terminar con el pago, de acuerdo con la interpretación que hicieron los carabineros.

Pero esa no es la única conversación, además, los informes citan una conversación con una mujer que parecía ser quien atendía la sucursal del dispensario en Chicureo, a quien le indica que si no tenía cartridge de 1 ml para un cliente, que le pidiera disculpas y le entregara dos de 0.5 ml.

De igual forma, se hace presente que el 4 de junio de 2025 a las 19:42 horas, Huerta conversó con un sujeto no identificado “sobre qué hacer ante alguna fiscalización de Carabineros, atendido que no tiene patente ni ningún tipo de documentación. Su interlocutor le señala que cualquier cosa debe llamar al abogado de la corporación Hernán Bocaz, siendo ‘buena onda’ con los fiscalizadores. Su interlocutor le dice que las resoluciones de SAG son de la corporación y que con eso bastaría”.

Asimismo, se mencionan varias llamadas que mantuvo con clientes, donde hacía recomendaciones sobre qué producto adquirir, lo que a juicio de los investigadores refuerza “su rol de administrador y encargado del recinto”.