Encuentran con vida a exconcejala de Graneros que era buscada desde el 5 de agosto

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la tarde de este lunes que fue encontrada con vida la exconcejala de Graneros Thae Loiza Galaz.

El rastro de la otrora representante comunal se había perdido el miércoles 5 de agosto.

Ese día salió de departamento en Ñuñoa, Región Metropolitana, y sus cercanos dejaron de tener reportes sobre su paradero, por lo que reportaron una presunta desgracia.

El subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, entregó antecedentes sobre su localización en el centro de Santiago y en buenas condiciones de salud.

“Mediante el proceso investigativo realizado por la Brigada de Homicidio de Rancagua en conjunto con la Brigada de Ubicación de Personas en la Región Metropolitana, el día de hoy, no era tarde, después de arduas diligencias realizadas en el sector céntrico de la comuna de Santiago, se logró ubicar a esta persona que tenía un encargo de presunta desgracia, específicamente en calle Huérfanos con Bandera”, detalló el subprefecto.

Reyes precisó que “en el lugar y en coordinación con el Ministerio Público, se procedió a tomar una declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud. Una vez que se realizó dicho procedimiento, se le dio cuenta al fiscal y también se le informó a la familia”.

“Los antecedentes se dieron cuenta al Ministerio Público, por ser mayor de edad y estar en una situación en condiciones físicas y de salud favorables, se dieron a conocer la información y posteriormente ella volvió a la vía pública donde se encontraba”, detalló.

Thae Loiza Galaz fue investigada por mal uso de licencias médicas, por haber presentado una decena de permisos con la firma de un facultativo fallecido el 2019 y en marzo de este año fue removida de su cargo de concejala por el Tribunal Electoral de O’Higgins.