Tribunal fija nueva audiencia en caso Monsalve tras término del plazo de investigación

El 14 de agostó expiró el plazo de investigación en el caso que lleva la Fiscalía Centro Norte contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Con ese hito procesal, finalmente, terminó el derecho que tienen las partes de pedir otra prórroga en la investigación de un caso que tuvo su origen en septiembre de 2024.

Sin embargo, ad portas de lo que sería el juicio contra la otrora autoridad del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el defensor penal público Víctor Providel jugó una nueva carta procesal. Providel, quien continuamente se ha quejado de que no se han realizado todas las diligencias que podrían demostrar la inocencia del exsubsecretario, solicitó una audiencia de cautela de garantías en el Séptimo Juzgado de Garantías de Santiago.

En dicha audiencia, que fue fijada para el viernes 21 de agosto a las 10.00, la defensa plantearía justamente ese argumento: que aún quedan diligencias de la investigación por realizar.

En específico, hay al menos dos trabajos policiales los que urgen a Providel. El primero, lograr dar con las imágenes de ese 22 de septiembre de 2024 cuando acudió a almorzar al Ají Seco Místico ubicado en pleno centro de Santiago. La segunda, intentar ubicar al garzón que los atendió esa tarde, un sujeto de nacionalidad peruana que terminó volviendo a Perú luego de que estallara la investigación.

Allí podrían estar, según el entorno del exsubsecretario, las claves de por qué terminó perdiendo la memoria. Esto último es una de las defensas que sostiene el médico: no recordar qué ocurrió una vez que salió de ese restaurante.

Según ha sostenido el propio Providel, quien ha pedido varias veces que se amplíe el plazo de investigación, el juicio podría partir recién en los primeros meses de 2027.

Por su lado, la abogada de la denunciante, la querellante María Elena Santibáñez, ha sido crítica de las solicitudes de la defensa, señalando que lo único que busca es que Monsalve siga abonando días en su casa, en el marco de su arresto domiciliario total, ante una eventual sentencia condenatoria a presidio efectivo. En la misma audiencia citada para el 21 de agosto, Santibáñez va a solicitar el cierre definitivo de la investigación.