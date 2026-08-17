Abogado de Camilo Huerta explica participación de su defendido en dispensario: “La estructura de negocio está normada”

El dispensario para la distribución de marihuana y derivados con fines terapéuticos -en el que invirtió su excónyuge, María Teresa Matus- surgió como la vinculación más evidente entre Camilo Huerta y la investigación de la Fiscalía de Aysén y el OS-7 de Carabineros sobre una red de tráfico de drogas.

Huerta venía señalando que él desarrollaba labores administrativas y que su rol allí terminó cuando Matus, en medio del conflicto económico por su separación, ventiló su participación en el negocio, lo que habría quebrado una “cláusula de confidencialidad”, según dijo el rostro televisivo en una entrevista en Primer Plano de Chilevisión en abril.

¿Qué dijo su abogado?

“Había un dispensario, un negocio, ¿no?, que duró seis meses durante un período del año 2025, y eso es lo que, me imagino que la Fiscalía en relación a eso a hacer ciertos lineamientos de participación", indicó el abogado defensor de Huerta, Rodrigo Núñez.

Huerta sería formalizado este martes.

“Él hizo un negocio, hizo una empresa, funcionó seis meses, y respecto a eso me imagino la Fiscalía irá a levantar cargos”, comentó el abogado.

Núñez explicó que su representado participaba en este negocio que funcionaba como corporación, con una estructura y modelo de operación que pretenden explicar en la audiencia respectiva.

“Existía una estructura donde el Dispensario Nacional suministraba de producto a diferentes locales, que son los franquiciados, y ellos vendían. El producto venía tal cual, no había que elaborarlo. ¿No se procesaba? No se procesaba ni producto vegetal, ni nada. Solamente venía un producto como en una botillería, te llega una Coca-Cola y la tienes que vender, y venían los diferenciales. Dicho eso, toda la bajada respecto a cómo funciona todo el proceso completo, y técnicamente lo explicaremos en su oportunidad si así lo amerita”, señaló.

El abogado recalcó que “todo el tema del dispensario, toda la estructura del negocio está normada”.

“Debe otorgar a un médico una receta médica, usted va con esta receta a diferentes dispensarios, se inscribe, y se le ratifica un código QR para efectos de verificar esa receta, y se le dispensaba la dosis que estaba autorizada”, detalló.

Igualmente, el representante indicó que Huerta ya no está vinculado al tema.

“Termina su matrimonio y producto de eso se genera un hito ahí y termina en ese negocio que tenía con su exseñora”, afirmó el abogado.

Consultado por si su defendido arriesga quedar en prisión preventiva, el abogado reconoció que “es una solicitud que puede hacer la Fiscalía”.

Operación Imperio Ámsterdam

El jueves 13 de agosto se materializó la operación Imperio Ámsterdam, despliegue en el que se efectuaron simultáneamente 42 órdenes judiciales de entrada y registro, entre Antofagasta y Aysén, deteniéndose a 72 personas.

La indagatoria se venía desarrollando desde hace dos años.

Huerta se encontraba en Estados Unidos y fue detenido este lunes en el aeropuerto de Santiago.

El trabajo de Carabineros y el Ministerio Público apunta a la existencia de una organización dedicada a la producción y comercialización de marihuana aprovechando plataformas legales de distribución de la droga con fines medicinales.

La organización cultivó variedades de marihuana distintas a las que fija la normativa que permite mantener plantaciones para fines terapéuticos y realizó desvíos de cultivo autorizado.

Huerta fue uno de los participantes del programa Vecinos al límite, que emite Canal 13.

Al conocerse la investigación en que estaba involucrado Huerta, la señal aclaró que el programa se encuentra íntegramente grabado y no mantienen nexos con el preparador físico. “Camilo Huerta no es rostro de nuestra estación televisiva y su vínculo se limitó a su participación como concursante del reality”, señalaron.