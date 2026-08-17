Arrau aborda críticas de exdirector de Carabineros a la Operación Cancerbero: “Creemos que lo que se hizo estuvo bien”

El jueves pasado 191 reos de alta peligrosidad fueron trasladados desde Santiago a la cárcel La Laguna en Talca. El operativo, parte de la Operación Cancerbero, se venía gestando sigilosamente hace días, sin embargo, el día del traslado fue altamente mediático.

A través de una transmisión en YouTube, se podía seguir la caravana que se dirigía a Talca, acompañada de un llamativo logo color naranja. A eso se sumó el despliegue de varios ministros, incluso el Presidente José Antonio Kast visitó la cárcel para marcar el hito.

El despliegue comunicacional recibió críticas de la oposición, y también del exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien el fin de semana, en diálogo con TVN, criticó la exposición de información operacional durante la transmisión en directo.

“Yo creo que se corre un riesgo y creo que se pone en riesgo no solamente la operación, sino que también se ponen en riesgo ciertos derechos y garantías (...) yo lo habría hecho con un par de imágenes que hubiesen dado cuenta de que se iba a hacer esta modernización”, señaló.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó estas críticas y señaló que es “muy respetable su opinión”. No obstante, defendió el operativo.

“Lo que ha optado este gobierno es mostrar lo que se hace, con cautela por supuesto, con imágenes diferidas, algunas han sido tomadas por los medios”, indicó.

El ministro señaló que este operativo “busca dar una señal. Cuando tenemos un régimen penitenciario con uniformes, con internaciones en solitario en una celda, algo no visto antes, porque Chile no está tan acostumbrado”.

“La gente tiene que saber que cuando es condenada por crimen organizado o cuando son líderes de banda van a irse a este tipo de régimen, pero eso hay que mostrarlo”, sostuvo.

Arrau reconoció que las críticas de Yáñez son “válidas”. “Las tomamos, pero creemos que lo que se hizo estuvo bien, estuvo en lo correcto”.

A eso sumó que “se tuvo mucho cuidado en las imágenes que se dieron a conocer. No hubo ninguna vulneración de ningún derecho, como ya se ha visto. Y lo que se dio a conocer es lo que precisamente se puede mostrar”.

“La preparación que hubo acá y todo lo que pasa detrás de esto no se muestra ni se anuncia”, aseveró.