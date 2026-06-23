SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El Ipsa se acopla a la tendencia global y cae luego de empezar la jornada sin un rumbo claro

    La Bolsa de Santiago cae luego de tres jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Fachada de la Bolsa de Comercio de Santiago Andres Perez

    La Bolsa de Santiago comenzó sin un rumbo en jornada marcada por el pesimismo de los principales mercados internacionales, pero luego se acopló. Así, el Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— caía tras arrancar con volatilidad.

    El Ipsa caía 0,48% a 10.848,09 puntos. El selectivo nacional caía luego de registrar tres jornadas consecutivas al alza, donde avanzó 0,89%.

    “El Ipsa cae solo de forma marginal en una jornada donde Wall Street, Asia y Europa están mucho más presionados por el ajuste en acciones ligadas a inteligencia artificial”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

    Wall Street operaba en rojo en medio de la caída del sector tecnológico y las firmas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial (IA). El pesimismo también estuvo presente en Asia y Europa.

    Luego del avance del sector tecnológico del último tiempo, los inversionistas, como los fondos de cobertura, han comenzado a reducir su exposición al sector. Ante esto, el mercado se acopló a la tendencia con menor exposición, lo que explica la jornada negativa en los mercados.

    “La bolsa chilena tiene poca exposición directa a semiconductores, software e infraestructura de IA, por lo que el shock externo llega más por apetito global por riesgo que por un deterioro directo de sus utilidades esperadas”, agregó Santos de XTB.

    Sin embargo, Santos de XTB también comentó que “aun así, no conviene leer esta resiliencia como inmunidad, porque si la venta en tecnología se transforma en una reducción mucho más amplia de exposición a emergentes, el Ipsa también podría sentir presión por flujos, dólar y commodities”.

    “Por ahora, el mercado chileno está funcionando más como una plaza de baja exposición directa al ajuste de IA que como un activo completamente desconectado del ciclo global”, agregó.

    De esta forma, el mercado ignoraba incluso las señales de optimismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la normalización del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo.

    “Irán ha aceptado plena e incondicionalmente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante mucho tiempo”, declaró Trump el martes en una publicación en redes sociales y en el contexto del acuerdo de paz entre ambas naciones, pero que aún no se firma.

    Más sobre:MercadosIpsaBolsa de Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    El próximo mes vence el mandato del presidente del Banco Central de Perú y el mercado se mantiene atento

    Tribunal ambiental reduce sanción de la SMA a terminal marítimo de Copec en Quintero

    Experto Humberto Verdejo y propuesta eléctrica del gobierno: “Por primera vez se está haciendo un proyecto que resuelve todos los problemas estructurales”

    Lo más leído

    1.
    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    Petróleo sufre fuerte caída luego que EE.UU. permitiera a Irán vender crudo en dólares

    2.
    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: empresas de chips e IA caen hasta 12% y arrastran a las bolsas mundiales

    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: empresas de chips e IA caen hasta 12% y arrastran a las bolsas mundiales

    3.
    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    CFA advierte que deuda pública superará el 45% del PIB y desestima inconsistencias en cifras fiscales del gobierno de Boric

    4.
    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    5.
    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    Sala cuna: Super de Pensiones explica cuánto bajarían beneficios del Seguro de Cesantía, pero sin afectar su sustentabilidad

    6.
    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    Gobierno ingresa proyecto para evitar alza de cuentas de la luz, con fórmula que resuelve deuda con distribuidoras

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Congo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo
    Chile

    Quesille llama a “avanzar en políticas públicas y estrategias para la prevención del delito” tras muerte de niño en San Bernardo

    Así funciona la red de Metro este martes 23 de junio: toda la red vuelve a estar disponible

    Interrupción en el servicio: Metro cierra ocho estaciones de Línea 5

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar
    Negocios

    Directorios e IA: un desafío urgente de abordar

    La posición del gobierno sobre el nuevo régimen de inversión de las AFP que definirá la Superintendencia tras la reforma previsional

    CCS: precios de fletes marítimos podrían empezar a caer gradualmente tras acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa
    Tendencias

    Sobre los 40 °C: qué se sabe sobre la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa

    ¿Cocinar las verduras elimina sus nutrientes? Esto dice una experta en nutrición

    Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas
    El Deportivo

    Con Haaland como el alma de la fiesta: la emotiva celebración de Noruega con sus hinchas

    La hilarante interpretación de Carlos Caszely al penal perdido por Messi

    Los Cóndores presentan la nueva camiseta que lucirán en la Nations Cup

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops
    Cultura y entretención

    Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

    “El hallazgo de Mozart más importante en décadas”: un cuaderno inédito revela sus clases y siete obras desconocidas

    Placebo se abre a venir a Chile con el tour que celebra sus primeros dos discos

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático
    Mundo

    Europa afronta una nueva ola de calor agravada por el cambio climático

    Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

    Netanyahu afirma que Israel debe ser “libre” de la dependencia militar de Estados Unidos y producir sus propias armas

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”
    Paula

    Salomé Martínez: “Hoy el sistema les dice a los estudiantes que pueden elegir qué estudiar, pero en la práctica eso no siempre ocurre”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago