El Ipsa se acopla a la tendencia global y cae luego de empezar la jornada sin un rumbo claro

La Bolsa de Santiago comenzó sin un rumbo en jornada marcada por el pesimismo de los principales mercados internacionales, pero luego se acopló. Así, el Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— caía tras arrancar con volatilidad.

El Ipsa caía 0,48% a 10.848,09 puntos. El selectivo nacional caía luego de registrar tres jornadas consecutivas al alza, donde avanzó 0,89%.

“El Ipsa cae solo de forma marginal en una jornada donde Wall Street, Asia y Europa están mucho más presionados por el ajuste en acciones ligadas a inteligencia artificial”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB.

Wall Street operaba en rojo en medio de la caída del sector tecnológico y las firmas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial (IA). El pesimismo también estuvo presente en Asia y Europa.

Luego del avance del sector tecnológico del último tiempo, los inversionistas, como los fondos de cobertura, han comenzado a reducir su exposición al sector. Ante esto, el mercado se acopló a la tendencia con menor exposición, lo que explica la jornada negativa en los mercados.

“La bolsa chilena tiene poca exposición directa a semiconductores, software e infraestructura de IA, por lo que el shock externo llega más por apetito global por riesgo que por un deterioro directo de sus utilidades esperadas”, agregó Santos de XTB.

Sin embargo, Santos de XTB también comentó que “aun así, no conviene leer esta resiliencia como inmunidad, porque si la venta en tecnología se transforma en una reducción mucho más amplia de exposición a emergentes, el Ipsa también podría sentir presión por flujos, dólar y commodities”.

“Por ahora, el mercado chileno está funcionando más como una plaza de baja exposición directa al ajuste de IA que como un activo completamente desconectado del ciclo global”, agregó.

De esta forma, el mercado ignoraba incluso las señales de optimismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la normalización del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo.

“Irán ha aceptado plena e incondicionalmente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante mucho tiempo”, declaró Trump el martes en una publicación en redes sociales y en el contexto del acuerdo de paz entre ambas naciones, pero que aún no se firma.