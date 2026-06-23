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    Acciones tecnológicas se desploman a nivel global: chips caen hasta 12% y anticipan jornada negra en Wall Street

    El índice surcoreano Kospi, de alta concentración tecnológica, cerró con una baja de 10%, afectado por las duras caídas de SK Hynix y Samsung.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    A Trader works on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., September 4, 2024. REUTERS/Brendan McDermid Brendan McDermid

    Las bolsas mundiales registran pérdidas generalizadas, lideradas por un desplome en las acciones del sector tecnológico que se extendió desde Asia hasta Europa y llegó a los futuros de Wall Street, en una jornada marcada por la presión sobre los papeles de semiconductores y las grandes tecnológicas.

    El índice surcoreano Kospi, de alta concentración tecnológica, cerró con una baja de 10%, arrastrado por el fabricante de chips SK Hynix y Samsung, ambos con descensos superiores al 12% al término de la sesión.

    En Europa, el índice paneuropeo Stoxx 600 cedió cerca de 1%, moderando pérdidas más profundas registradas durante la mañana. El subíndice tecnológico Stoxx 600 Technology encabezó las bajas regionales con una caída de 3%.

    La fabricante de chips STMicroelectronics y la holandesa ASML, productora de equipos para semiconductores, retrocedieron más de 7% cada una y figuraron entre los valores con mayores descensos del Stoxx 600.

    En la pre apertura de Wall Street, el ETF iShares Semiconductor anotaba una baja de 6,2%, en tanto que los papeles individuales del sector registraban pérdidas significativas, consignó CNBC.

    Intel caía 7,6%; Micron, 8,5%; y AMD, 6,2%. Nvidia, gigante de los chips de inteligencia artificial, retrocedía 3%.

    “Los inversores reconocen cada vez más la dinámica de la saturación y el mismo autobús, y muchos empiezan a cuestionar cuánto potencial de subida queda frente al riesgo”, reconocen los analistas de UBS

    Citados por CincoDías, los expertos del banco suizo consideran que aunque el mercado sigue creyendo en la historia de la IA estructuralmente, “la convicción se está erosionando en el margen, y algunos inversores en fondos de cobertura han empezado a reducir su exposición”.

    Wall Street

    En ese contexto, los futuros del Nasdaq 100, índice que agrupa a compañías como Nvidia, Apple, Alphabet y Microsoft, operaban con pérdidas de 2,7% antes del inicio de la jornada regular.

    En esa misma instancia previa al mercado abierto, las acciones de Amazon y Meta anotaban caídas de algo más de 0,7%.

    SpaceX extendió además su proceso de venta, con una baja adicional de 3% en el mercado precompetitivo, luego de haber retrocedido 16% durante la sesión del lunes.

    La jornada anterior en Wall Street ya había anticipado la presión: tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite cerraron a la baja, con inversores rotando fuera de las denominadas acciones del grupo de las “siete magníficas”.

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