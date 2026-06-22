Matriz de Google tiene una jornada negra en Wall Street y cede a Apple el segundo lugar entre las firmas más valiosas

La matriz de Google, Alphabet, sufrió uno de sus peores días en un año en la bolsa debido a las preocupaciones en torno a la fuga de importantes ejecutivos relacionados al área de inteligencia artificial, dejando, de paso, en manos de Apple el segundo lugar en el ranking de empresas más valiosas del mundo.

Los papeles de la firma dueña del buscador web más popular de Internet se derrumbaron 5,08% hasta los US$ 348,78 por unidad.

Con este resultado, el market cap de la firma bajó a US$ 4,25 billones, por debajo del fabricante del iPhone que quedó en US$ 4,36 billones.

En el primer puesto se mantiene Nvidia, con una capitalización de US$ 5,05 billones aunque sus acciones también cayeron, del mismo modo que Microsoft, Amazon, SpaceX en lo que fue una jornada negra para las grandes tecnológicas estadounidenses.

La caída de Google se explica por la pérdida de dos investigadores de alto perfil en el área de inteligencia artificial. El miércoles pasado, Noam Shazeer, vicepresidente de ingeniería de Google y co-líder de sus modelos de IA Gemini, anunció su salida para incorporarse a OpenAI.

La partida ocurre menos de dos años después de que Shazeer regresara a la compañía: en agosto de 2024, Google lo reincorporó junto al también investigador Daniel De Freitas a su unidad DeepMind como parte de una alianza con la startup Character.AI, empresa que ambos habían fundado tras dejar Google en 2021.

La segunda salida se produjo el viernes, cuando John Jumper, vicepresidente y fellow de ingeniería de DeepMind, anunció su partida tras nueve años en la empresa para unirse a Anthropic, la empresa de Claude. Jumper es conocido como co-creador de AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial que predijo más de 200 millones de estructuras de proteínas y que recortó años de investigación biológica y médica.

Anthropic y OpenAI se preparan para su estreno en bolsa.

En 2024, compartió el Premio Nobel con Demis Hassabis, también de Google.

Según reporta CNBC, las salidas se producen semanas después de que Google presentara nuevos productos de inteligencia artificial en su conferencia anual para desarrolladores I/O, entre ellos el modelo Gemini 3.5 Flash y el agente de IA Gemini Spark.

La caída bursátil también coincide con una entrevista publicada el domingo por The Wall Street Journal al presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, quien llamó a reducir la dependencia de los “gigantes de la IA” y sostuvo que el mercado de inteligencia artificial se había vuelto un commodity.

La declaración abre interrogantes sobre si la millonaria apuesta de Alphabet en el sector generará retornos diferenciados o simplemente presionará sus márgenes.