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    El dólar extiende su racha al alza en jornada marcada por presiones externas

    El dólar busca registrar cinco días consecutivos al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 23 de junio de 2026 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar volvía a comenzar la jornada al alza. El tipo de cambio avanzaba en medio de temores externos, donde la baja de las acciones del sector tecnológico marcaba el día.

    El dólar subía $8,10 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $914,85 la unidad, su mayor valor desde el 10 de junio pasado ($915,60). De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas al alza, donde suma casi $30.

    “El mercado se está alejando de sus patrones habituales ante un aumento del temor geopolítico y una mayor atención a las condiciones financieras globales. Además, el nivel de las tasas de interés continúa favoreciendo la demanda por dólares”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

    Sobre el peso chileno también pesaba la baja del cobre. Uno de los principales soportes de la moneda local se desplomaba. Los valores futuros del metal caían 3,13% a US$6,15 la libra.

    “La fortaleza del dólar, la liquidación de posiciones especulativas y las preocupaciones sobre el crecimiento global han generado una corrección relevante en los metales industriales, debilitando uno de los principales soportes del peso chileno”, comentó el analista de mercados de Capitaria, Diego Montalbetti.

    Ante este contexto, el dólar en el mundo seguía al alza. El índice que mide al dólar frente a una canasta de las monedas más importantes del mundo, entre ellas el euro, subía 0,25% a 101,27 puntos.

    “Apoyado por mayores expectativas de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. El mercado asigna una probabilidad creciente a nuevas subidas durante los próximos meses, especialmente hacia septiembre y octubre, lo que fortalece al dólar frente a monedas emergentes”, dijo el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda.

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