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    Plan fronterizo en Macrozona Norte: gobierno reporta 50% de avance en zanjas y 80% en camellones

    El plan fronterizo del gobierno contempla infraestructura de contramovilidad, el incremento de las capacidades operacionales, una mayor coordinación interinstitucional y el empleo de tecnología.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Desde la instalación del gobierno de José Antonio Kast en La Moneda, en marzo, se puso en marcha la implementación del Plan de Fortalecimiento Fronterizo de la Macrozona Norte, orientado a reforzar el control de la frontera, prevenir el ingreso irregular de personas y combatir el crimen organizado transnacional.

    La iniciativa contempla infraestructura de contramovilidad, el incremento de las capacidades operacionales, una mayor coordinación interinstitucional y el empleo de tecnología.

    Dicho trabajo ha estado bajo el mando del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, desde que fue designado en el cargo, el mismo 11 de marzo, cuando Kast asumió la Presidencia.

    Según informó a La Tercera el equipo del comisionado, los avances de las obras son actualizados los días 11 de cada mes. Al 11 de julio de 2026, se habían ejecutado 24.800 metros lineales de zanjas, equivalentes aproximadamente al 50% del total proyectado.

    En cuanto a los camellones, a esa misma fecha se registraban 25.927 metros lineales ejecutados, lo que representa un avance del 80%.

    En esa línea, de acuerdo a las cifras aportadas por el equipo de Soto, “la comparación entre los períodos 11 de marzo–11 de julio de 2025 y 2026 evidencia una disminución del 88% de la inmigración irregular en la faja fronteriza, un incremento del 250% de eventos interrumpidos de tráfico de drogas en la faja fronteriza”.

    Asimismo, reportan un aumento del 350% de “eventos interrumpidos de contrabando en la faja fronteriza, resultados consistentes con la implementación del Plan de Fortalecimiento Fronterizo”.

    A juicio del mismo comisionado, las imágenes de la crisis migratoria de Ceuta, España, hacen recordar “la importancia de anticiparse a las crisis fronterizas”.

    Por eso, añade en una publicación en X, “en Chile, la experiencia de Colchane impulsó el desarrollo del Plan de Fortalecimiento Fronterizo de la Macrozona Norte, una estrategia preventiva que fortalece la coordinación, la infraestructura y las capacidades del Estado para enfrentar desafíos como la migración irregular y el crimen organizado”.

    Más sobre:José Antonio KastFronteraZanjaNorte

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