Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico. Foto: Unsplash

La relación entre el intestino y el cerebro sigue revelando nuevas pistas sobre la salud mental.

Ahora, un ensayo clínico piloto encontró que un probiótico administrado diariamente podría ayudar a reducir los síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores que ya reciben tratamiento antidepresivo convencional.

El estudio, publicado en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría, evaluó a 58 personas mayores de 60 años con depresión moderada en India.

Todos los participantes continuaron con su tratamiento habitual, pero la mitad recibió además un suplemento probiótico diario durante 12 semanas, mientras que el resto recibió un placebo.

Los resultados mostraron que ambos grupos mejoraron con el tiempo, aunque quienes consumieron el probiótico experimentaron una reducción ligeramente mayor en los síntomas de depresión y ansiedad .

Un probiótico al día puede aliviar la depresión y la ansiedad, según un ensayo clínico

¿Cuál es la explicación?

Los hallazgos se suman a una creciente línea de investigación sobre el llamado “eje intestino-cerebro”, una compleja red de comunicación biológica que conecta el sistema digestivo con el sistema nervioso central.

En los últimos años, diversos estudios han sugerido que la microbiota intestinal y sus billones de microorganismos pueden influir en el estado de ánimo , el comportamiento y distintos procesos relacionados con la salud mental.

Los probióticos son microorganismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de las bacterias beneficiosas en el intestino.

Por ello, los científicos han comenzado a explorar si estas bacterias podrían complementar los tratamientos tradicionales para trastornos como la depresión y la ansiedad.

¿Cómo se midieron los resultados?

Para medir los efectos de la intervención, los investigadores utilizaron escalas psicológicas estandarizadas para evaluar los síntomas de los participantes .

Además, analizaron niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína asociada al crecimiento y supervivencia de las neuronas, y realizaron estudios de microbiota fecal para examinar los cambios en las comunidades bacterianas intestinales.

Según los autores, los resultados sugieren que la terapia con probióticos podría haber contribuido a la mejoría observada.

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Las limitaciones del estudio

Sin embargo, no encontraron evidencia concluyente de que el suplemento produjera beneficios adicionales en la calidad de vida general de los participantes en comparación con el placebo.

Los investigadores advierten que se trata de un estudio preliminar y de tamaño reducido , por lo que sus conclusiones deben interpretarse con cautela.

Será necesario realizar ensayos clínicos más amplios para confirmar los efectos observados, identificar qué pacientes podrían beneficiarse más y determinar si los resultados pueden reproducirse en poblaciones más diversas.

“Los resultados de nuestro estudio son novedosos y, debido a los hallazgos alentadores, ahora estamos planeando un ensayo clínico de seguimiento a mayor escala ”, señala el doctor Saibal Das, investigador del Consejo Indio de Investigación Médica y uno de los autores correspondientes del estudio.

Por su parte, la médica neurocientífica Abhinaba Ghosh, del Tata Medical Center de Calcuta y también coautora del trabajo, destacó el potencial impacto de este tipo de estrategias.

“Mi visión es desarrollar soluciones sanitarias asequibles y ponerlas a disposición de la población en general para lograr un impacto significativo en la salud pública”, afirmó.