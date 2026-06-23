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    Presidente Kast lamenta muerte de niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

    Durante la madrugada de este martes un grupo de sujetos abordaron un vehículo donde se trasladaba un padre junto a su hijo y una tía del menor. Durante el robo, el menor de edad no pudo escapar, por lo que quedó atrapado en el cinturón, siendo arrastrado en la huida de los antisociales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El Presidente José Antonio Kast lamentó este martes el fallecimiento de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, tras ser víctima, junto a su familia, de una encerrona durante esta madrugada.

    Los hechos se registraron cuando un grupo de sujetos, abordaron un vehículo donde se trasladaba un padre junto a su hijo y una tía del menor. En la ocasión, los delincuentes habrían amenazado a la familia con armas cortopunzantes con el fin de sustraer el vehículo.

    Durante el robo, el menor no habría podido escapar por lo que quedó arriba del vehículo, mientras este era sustraído. Fue ahí que, según explicó el fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente, quedó atrapado en el cinturón, “por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”.

    Posterior a ello, su cadáver fue encontrado junto al vehículo.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Esta mañana, desde La Moneda y en el marco de la presentación del proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el Presidente Kast dedicó se refirió a los hechos ocurridos en San Bernardo.

    “Hoy día es un día de sentimientos encontrados. Por un lado vemos esta modificación legal y por otro lado lamentamos el asesinato de un joven víctima de la delincuencia”, comenzó señalando el Mandatario.

    “Un joven aparentemente asesinado por otros jóvenes que iba en un vehículo junto a su familia, fue víctima de un portonazo y fue arrastrado por ese vehículo encontrando la muerte. 12 años. 12 años equivale más o menos a séptimo básico que es donde uno se prepara para jugar, para tener amigos, para proyectarse en la vida. Y esto es dramático”, continuó.

    “Nosotros hemos estado todos trabajando en contra de la delincuencia. Las cifras han mejorado en temas de homicidios, de portonazos, de persecución, de la acción penal, pero no hay cifra que supla el dolor de una familia, porque solo el asesinato de un niño hace que todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma”, lamentó.

    Dicho eso, planteó: “¿Por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? ¿Dónde los perdimos? En algún momento fuimos perdiendo a nuestros hijos, a nuestros niños en manos del crimen organizado. Gran parte de ello es porque hemos perdido el concepto de la autoridad y porque nuestras políticas públicas han llegado tarde", agregó el Mandatario.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadSan Bernardo

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