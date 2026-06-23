Menor de edad muere tras robo de vehículo en San Bernardo: habría sido arrastrado en la huida de los delincuentes
Los hechos se registraron, cuando un grupo de individuos amenazaron con armas cortopunzantes a la familia con el fin de sustraer el vehículo en que se transportaban.
Un menor de tan sólo 12 años perdió la vida durante un robo de un vehículo ocurrido durante la madrugada de este martes en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.
Los hechos se registraron cuando un grupo de sujetos, abordaron un vehículo donde se trasladaba un padre junto a su hijo y una tía del menor. En la ocasión, los delincuentes habrían amenazado a la familia con armas cortopunzantes con el fin de sustraer el vehículo.
Durante el robo, el menor no habría podido escapar por lo que quedó arriba del vehículo, mientras este era sustraído.
Según explicó el fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Occidente en declaraciones recogidas por Meganoticias, “desde el momento del robo, probablemente el menor quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros”.
Posterior al hecho es que fue encontrado el vehículo junto con al cadáver del menor.
Personal policial se encuentra realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero de los responsables.
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