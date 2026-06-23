Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Ghana en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales England football team

Inglaterra se mide con Ghana en el marco del Mundial de Fútbol 2026, en un duelo válido para la segunda fecha del Grupo L.

Los ingleses vienen de alzarse por 4-2 ante Croacia en el debut, mientras que la selección africana también comenzó con buenos ánimos, luego de su 1-0 obtenido ante Panamá en la primera jornada.

Cuándo juega Inglaterra vs. Ghana

El partido de Inglaterra contra Ghana es este martes 23 de junio, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Boston de Massachusetts, Estados Unidos.

Dónde ver a Inglaterra vs. Ghana

El partido de Inglaterra contra Ghana se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ dentro del Plan Premium.