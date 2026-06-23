Dónde y a qué hora ver a Panamá vs. Croacia en TV y streaming
Las selecciones del Grupo L se miden este martes por el Mundial 2026.
Este martes continúan los partidos por la segunda fecha del Mundial 2026 y Panamá se mide con Croacia por el Grupo L.
El cuadro latinoamericano viene de caer por 0-1 ante Ghana en el debut, mientras que los europeos corrieron la misma suerte al perder por 2-4 contra Inglaterra en la primera jornada.
Cuándo juega Panamá vs. Croacia
El partido de Panamá contra Croacia es este martes 23 de junio a las 19:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.
Dónde ver a Panamá vs. Croacia
El partido de Panamá contra Croacia se transmite en Chilevisión y en DSports+ de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl y en las plataformas DGO y Paramount+.
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