Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

El Gobierno de Rusia ha advertido este martes de que, a raíz de las últimas amenazas de las autoridades ucranianas sobre lanzar ataques contra Bielorrusia si entra en la guerra, es evidente que pretenden inmiscuir a Minsk en el conflicto y ha avisado de que tomará “todas las medidas” para garantizar la seguridad de su aliado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado que esta postura del presidente ucraniano “tiene claramente como objetivo involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto y expandir el alcance geográfico de las operaciones militares” lo que haría más complicado resolver la guerra.

Asimismo, Lavrov ha recordado que Rusia y Bielorrusia mantienen vigente un nuevo acuerdo de seguridad desde marzo de 2025 por el cual “si fuera necesario”, Moscú está dispuesto “a adoptar todas las medidas estipuladas en el tratado para garantizar la seguridad” de su aliado, según ha recogido la agencia Interfax.

En las últimas semanas, la tensa relación entre Kiev y Minsk ha escalado varios peldaños más, incluyendo amenazas entre las partes. El Ejército ucraniano afirmó tener bajo el punto de mira unos 500 objetivos bielorrusos en caso de un hipotético ataque de Minsk, que niega cualquier interés por agredir a su país vecino.

Por su parte, el pasado viernes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dio a Bielorrusia el plazo de una semana para que retirara de manera voluntaria las torres de repetición que tiene repartidas en dos regiones fronterizas y que estarían sirviendo para “dirigir” los ataques rusos sobre población ucraniana. “Si él no lo hace, lo haremos nosotros”, avisó el mandatario.