Tribunal rechaza arresto domiciliario para conductor detenido por circular a 264 km/h en autopista Costanera Norte

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó el arresto domiciliario total de un sujeto que fue detenido por Carabineros este domingo al ser sorprendido manejando a 264 kilómetros por hora en la autopista Costanera Norte.

El imputado tiene una condena por conducción en estado de ebriedad de 2009.

La fiscal Andrea Contreras, persecutora de flagrancia, informó que el tribunal desestimó la petición del Ministerio Público y dispuso las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para el imputado.

El sujeto fue formalizado por el delito de conducción temeraria que involucra penas de 41 a 60 días de prisión y la suspensión de la licencia de conducir.

“Para el Ministerio Público es particularmente gravoso y peligroso una persona que maneja a una velocidad de 264 kilómetros por hora, sobre todo además en un día domingo, a las 4.00 de la tarde”, explicó la fiscal.

Contreras indicó que “con ese fundamento, la Fiscalía pidió el arresto domiciliario total del imputado, considerando que era la única medida en la cual él podía dejar de conducir y no caer en este tipo de conducta, pero atendida la pena, el tribunal lo consideró desproporcionado”.

La fiscal precisó que esta situación no se relaciona a una carrera clandestina y señaló que la detención se realizó en el marco de un procedimiento habitual de fiscalización por parte de la policía uniformada.

Asimismo, acotó que la suspensión de licencia no fue aplicada ya que solo procede en casos de manejo en estado de ebriedad.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.