Es hallada una grabación perdida The Beatles en el programa Top of the Pops

Tras más de 60 fueron halladas las cintas originales que documentan la participación de The Beatles en el legendario programa británico Top of the Pops, el el 19 de marzo de 1964, en pleno auge de la Beatlemanía.

Se trata de una copia en negativo de 35 mm que fue entregado a la organización Film Is Fabulous en el marco de la reciente Convención Británica de Coleccionistas de Cine celebrada en Surrey.

Los detalles que se han dado a conocer, es que la familia de un antiguo profesional del sector, ya fallecido, les entregó la valiosa película. Esta se va a restaurar y será devuelta a la BBC.

El registro muestra a The Beatles interpretando Can’t Buy Me Love y You Can’t Do That, la cara A y la cara B de un sencillo que se lanzó al día siguiente y que se convirtió en su cuarto número uno en el Reino Unido. También fueron incluidas en el álbum A Hard Day’s Night.

Esta hallazgo tiene relevancia porque los primeros episodios de Top of the Pops no existen. Eso se explica debido a la práctica habitual de la BBC de reutilizar y borrar cintas de video durante las décadas de 1960 y 1970.

Según los responsables de la restauración, las imágenes de las cintas incluyen, además de las presentaciones musicales, algunos momentos entre tomas que capturan a los integrantes de la banda bromeando y moviéndose por el estudio mientras los técnicos resolvían problemas de producción. Aún no hay una fecha estimada para su exhibición al público.