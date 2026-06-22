La saga de El Padrino tendrá un nuevo episodio centrado en las mujeres del clan Corleone

Al inicio de El Padrino, vemos cómo un atribulado funerario, Amerigo Bonasera, va a pedirle un favor a Don Vito Corleone (Marlon Brando en la película), cabeza de la familia Corleone. Mientras hablan, en el exterior se desarrolla una boda, la de Connie (Talia Shire) y Carlo Rizzi (Gianni Russo). Pero más allá de alguna escena puntual de la vida matrimonial de Connie, el personaje no volvió a aparecer mucho más en la senda la novela homónima de Mario Puzo, ni en el filme de Francis Ford Coppola.

Eso hasta ahora, porque se anunció que la saga criminal más exitosa de la historia tendrá un nuevo episodio. Para el otoño boreal del 2027 está contemplada la publicación -por parte del sello Random House- de una nueva novela titulada Connie, centrada en la hija del mafioso Don Vito Corleone y con ello contará la vida del clan, por primera vez, desde una perspectiva femenina.

Esta nueva novela fue autorizada por los herederos del patrimonio literario de Mario Puzo, autor de la novela original (y fallecido en 1999). Connie estará a cargo de la escritora estadounidense de origen italiano Adriana Trigiani.

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“Connie es una novela sobre cómo una mujer lucha por abrirse camino en un mundo que ya ha decidido quién es, qué representa y cómo debe ser tratada”, declaró Trigiani en un comunicado. “Quienes subestimaron a Don Vito Corleone y a Michael Corleone lo hicieron bajo su propio riesgo. Lo mismo ocurrirá con Connie Corleone”.

La autora fue contactada por los herederos después de publicar un ensayo en Substack en el que lamentaba la escasa atención que la saga original había prestado a las mujeres de la familia. Anthony Puzo, hijo del escritor y albacea literario, explicó que buscaban “a alguien que reinterpretara la historia desde una perspectiva nueva”. La visión de Trigiani sobre Connie dejó a la familia “boquiabierta”. “Hablamos de cómo las mujeres dirigían nuestras familias, pero entre bastidores. Vito Corleone estaba basado en mi abuela”, añadió.

Connie Corleone, la hermana menor de Sonny, Fredo y Michael, ha sido un personaje secundario en las novelas y películas anteriores, marcada por un matrimonio tormentoso con Carlo Rizzi y por los violentos acontecimientos que sacudieron al clan. La nueva novela promete explorar su vida interior, sus luchas, su resiliencia y su rol en la dinámica familiar dominada por figuras masculinas. Se reimaginarán eventos clave de la saga original, pero filtrados a través de su mirada, ofreciendo una capa emocional y social inédita en un universo tradicionalmente asociado al poder patriarcal y la violencia.

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La novela original de Mario Puzo se convirtió en un fenómeno instantáneo y sirvió de base para la trilogía cinematográfica que Coppola convirtió en obra maestra. Marlon Brando como el icónico Don Vito, Al Pacino como el ambicioso Michael, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton y Talia Shire formaron parte de un elenco legendario. Las tres películas recaudaron más de 400 millones de dólares en taquilla y ganaron nueve premios Óscar, dos de ellos para Puzo por mejor guion adaptado.

Tras la muerte de Puzo, los derechos de los personajes generaron tensiones legales con Paramount Pictures, dueña de los derechos cinematográficos. En 2012, el estudio demandó para bloquear La familia Corleone de Ed Falco, pero finalmente se alcanzó un acuerdo que permitió a los herederos continuar con proyectos literarios mientras Paramount conservaba las adaptaciones audiovisuales. Connie se enmarca en ese acuerdo.

Esta será la sexta entrega literaria relacionada con la saga y la tercera autorizada directamente. Por ahora, Paramount no ha confirmado aún si existe interés en una posible adaptación cinematográfica o serie.

En cuanto a Adriana Trigiani (1969), es una autora estadounidense de origen italiano conocida por novelas como La mujer del zapatero (The Shoemaker’s Wife), Lucia, Lucia y La reina de la fama. Sus obras suelen explorar las raíces italianas, la familia, la inmigración y el rol de la mujer en sociedades tradicionales.