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    María Luisa Bombal: el secreto detrás de El canciller, su libro inédito en español

    Escrita originalmente en inglés en la década de 1950 y resguardada por años en la Biblioteca del Congreso de EE.UU., esta desconocida obra de teatro de la autora chilena sale a la luz gracias al sello FCE. Traducida por Felipe Toro, la pieza abandona el clásico encierro doméstico de su narrativa para volcarse a la intriga política de la Guerra Fría y los Estados policiales.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    “¿Ha visto usted situación más absurda para un escritor? ¡Tener que traducirse a su propia lengua! [...]”, le dijo la escritora María Luisa Bombal a su amiga, la académica Gabriela Mora a través de una carta en diciembre de 1952. Por entonces, la autora de La amortajada vivía en Estados Unidos, donde había incursionado en el doblaje al castellano para películas de la Metro Goldwyn Mayer, pero también había comenzado a publicar material propio, partiendo por una traducción al idioma inglés de su célebre novela La última niebla (1934), bajo el título de House of Mist (1947).

    Pero Bombal también hizo dramaturgia, y en ese sentido le habló a su amiga de una publicación suya, en inglés, pero que esperaba pasar a nuestra lengua. “Lo mismo me pasa con mi último libro, The Foreign Minister, que está inspirado en los últimos días y suicidio de Jan Masaryk. Se lo tengo prometido a Nascimento desde hace años...pero tengo que traducirlo". Incluso, la misma Gabriela Mora le consultó en otra carta posterior, de 1961, sobre la posibilidad de publicar algo nuevo en Chile, y Bombal la volvió a mencionar: “Una novela que don Carlos (Nascimento) aguardaba desde hace años, El canciller”.

    En rigor, El canciller es una obra de teatro que la viñamarina había escrito con la idea de hacerlo circular entre la gente del mundo estadounidense de las tablas: productores, actores, directores. Sin embargo, al parecer solo quedó en eso, sin montarse en escena. Como sea, en noviembre de 1956 Bombal la inscribió en la Oficina de Copyright de Estados Unidos, y ello permitió que el traductor y editor nacional Felipe Toro encontrara el manuscrito en la Library of Congress, y se decidiera a traducirlo. Gracias a ese trabajo, 70 años después El canciller por fin se publica en nuestro idioma, bajo el sello Fondo de Cultura Económica (FCE). Se trata del rescate de un manuscrito inédito hasta ahora.

    Consultado por Culto, Toro comenta cómo surgió esta posibilidad. “Al conocer del hallazgo de los mecanoscritos de The Foreign Minister y Dolly Jekyll and Miss Hyde en la Library of Congress, Carlos Bombal y Mónica Bombal apoyaron con gran entusiasmo y generosidad el proyecto de publicación de esta obra, al punto de que rápidamente sumaron también los apoyos de la rama de la familia Bombal que vive en Buenos Aires”.

    A diferencia de sus otros trabajos, acá Bombal se internó en un plano más cercano a la política. Esto, según Toro, tiene que ver con un personaje que había conocido en Estados Unidos. “En términos biográficos, Bombal conoció en Nueva York al canciller Jan Masaryk, en quien se basa esta obra, por medio de las conexiones de su marido, el conde Fal de Saint Phalle. En términos de su apuesta por el teatro, mi sospecha es que una vez que Bombal vio entramparse la producción cinematográfica de su novela House of Mist por las objeciones de los censores del Production Code Administration, los sueños de Hollywood de Bombal se convirtieron en sueños de Broadway”.

    María Luisa Bombal, hacia 1952. recreación con IA.

    En base a Masaryk, Bombal le da vida al canciller Georg Teodosi, quien junto a su esposa Ekaterina se ve envuelto en un complot internacional. La obra mezcla intriga, política y drama. Hay que recordar que el mundo del teatro no le era desconocido a María Luisa Bombal, pues durante sus años de juventud viviendo en París tuvo formación teatral como actriz en l’Atelier de Charles Dullin.

    ¿Cómo dialoga esta obra con el resto de su escritura? Responde Toro: “El canciller dialoga directamente con la narrativa previa de Bombal, en parte porque aquí reescribe o traduce sus textos anteriores como si fueran un repertorio flexible de imágenes con las que volver a trabajar en un nuevo contexto. Como en La última niebla, hay juegos de parejas especulares, semejantes a las de Daniel y la narradora y Felipe y Regina, además de que hay tres versiones de un mismo hecho que ocurre en la niebla de Bohemia y que nunca termina de dilucidarse. Pero, sobre todo, Bombal reescribe aquí La historia de María Griselda, el relato sobre una mujer secuestrada por su marido en un fundo del sur de Chile, y transforma ese secuestro a partir de la historia reciente de Checoslovaquia hasta hacerlo alcanzar las dimensiones de un Estado policial”.

    “La gran diferencia que esta obra guarda con su narrativa previa está en que la exterioridad del teatro pareciera permitirles a las protagonistas de Bombal romper finalmente con el encierro doméstico y comenzar a intervenir directamente en la plaza pública. Su protagonista y narradora en escena es una experta en Historia y Ciencias Políticas”.

    Sobre las dificultades del proceso de traducción, Toro comenta que la mayor de todas fue alejarse de una tentación muy fuerte: la de imitar la voz de la Bombal de La última niebla o La amortajada. “En primer lugar, porque, desde luego, ese sería un proyecto imposible, pero también porque este es un texto que, escrito casi veinte años después de esas novelas, abraza radicalmente la extranjería: The Foreign Minister está escrito por una foreign writer, una escritora chilena en Nueva York; en un foreign language, en inglés, su tercera lengua, después del español y el francés, y está basado en un caso de foreign affairs, la muerte de Jan Masaryk. De alguna forma, Bombal acá se permite ser extranjera de sí misma, traduciendo su ficción previa a la política de Checoslovaquia, lo cual no deja de parecer una escena como sacada de un sueño”.

    “En el proceso de traducción trabajé codo a codo con la crítica Gwen Kirkpatrick, profesora de literatura hispanoamericana de Georgetown University. Casi por cinco años discutimos cada borrador, y en el camino fuimos recorriendo juntos el mapa de El canciller: partimos los dos trabajando en Washington, luego nos reunimos a la distancia entre Washington y Polonia, casi en la frontera con República Checa, durante mi paso por la Uniwersytet Śląski en Katowice, y finalmente concluimos el texto en Chile”.

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